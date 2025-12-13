▲ Proveedores del servicio de Internet deben respetar la decisiones de los consumidores, señala Profeco. Foto José Antonio López

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 15

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó el decreto con modificaciones a la Ley Federal del Consumidor, el cual protegerá a la población que utiliza servicios digitales, como telefonía o streaming, los cuales realizan cobros automáticos recurrentes.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) emitió los cambios a las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de dicha ley, las cuales entrarían en vigor a partir de hoy.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que esta medida busca proteger los derechos de las personas consumidoras en línea.

Entre las modificaciones destaca que el proveedor debe permitir la cancelación inmediata del servicio, suscripción o membresía, sin contravenir las disposiciones contractuales.

La ley también establece que el proveedor debe informar claramente si el servicio tiene cobros automáticos recurrentes, incluyendo su periodicidad, monto y fecha.

Además, estos cobros requieren consentimiento expreso e informado y si el servicio se renueva automáticamente, se debe notificar al menos cinco días antes y permitir la cancelación sin penalización.