El diálogo entre el gobierno de México y el Departamento del Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés) respecto a las rutas que ese organismo canceló en octubre pasado será permanente, ya que aún no hay una fecha límite para llegar a un acuerdo, informó José Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).
“Quedamos que era un plática permanente, pero no quedamos en una fecha precisa para responder... Por lo pronto nosotros hemos cumplido con todo y ellos acordaron –lo dijo la Presidenta– no aplicar ninguna otra medida en tanto seguimos en las pláticas”, aseveró el funcionario en una reunión con medios.
En octubre pasado, el DoT canceló las rutas que VivaAerobus, Volaris y Aeroméxico tenían programadas hacia Estados Unidos (https://t.ly/zPeED).
“Algo que a ellos les preocupaba es que no hubiese competencia, y les demostramos que al contrario, que está completamente abierta, las estadísticas que tenemos muestran cómo han crecido los vuelos, las rutas, la carga, en especial de cargueras estadunidenses y cómo estamos abiertos en el mercado y que se tiene que tener una visión integral de aeropuertos y de servicio regional”, agregó el titular de la SICT.
Expuso que es posible que el DoT no haya tenido clara la visión del gobierno mexicano de que se debe fortalecer todo el sistema aeroportuario, “que esa es nuestra obligacion como gobierno y que sobre eso debemos de construir y trabajar.
“Entendimos sus preocupaciones y ellos están receptivos trabajando; vamos muy bien en las pláticas.”
Destacó que Tania Carro Toledo, subsecretaria de Transportes viajará en los próximos días a continuar las pláticas con el DoT luego de que él acudió en noviembre pasado.
“Seguimos platicando. Lo que se ha planteado es lo que dijo la Presidenta: hay una visión integral del sistema aeroportuario”, comentó Esteva Medina.
“Entonces, se está fortaleciendo tanto el AIFA como el AICM en diferentes aspectos. Con la remodelación en el AICM ya se tuvo el incremento de un slot, que es lo adecuado a las condiciones de manejo de maletas, porque no tiene que ver nada más con la capacidad de bahías o pistas” agregó.
Expuso que estos aspectos son parte de lo que se analiza y lo que evalúa y determina la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para poder ampliar el slot
“Lo que se plantea es que ambas terminales deben de crecer y reforzarse y se deben ver como un solo sistema aeroportuario, que es como se hace a nivel internacional; se analiza en una ciudad cómo operan los diferentes aeropuertos, y dependiendo de eso, es como se distribuyen, eso está pasando con las aerolíneas mexicanas en Newark, donde les mueven vuelos de un lado a otro, dada la saturación que tienen”, manifestó.
Confirmó que las aerolíneas mexicanas cedieron slots que tenían a las aerolíneas extranjeras, que era una de las solicitudes.