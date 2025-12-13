Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 15

El diálogo entre el gobierno de México y el Departamento del Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés) respecto a las rutas que ese organismo canceló en octubre pasado será permanente, ya que aún no hay una fecha límite para llegar a un acuerdo, informó José Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

“Quedamos que era un plática permanente, pero no quedamos en una fecha precisa para responder... Por lo pronto nosotros hemos cumplido con todo y ellos acordaron –lo dijo la Presidenta– no aplicar ninguna otra medida en tanto seguimos en las pláticas”, aseveró el funcionario en una reunión con medios.

En octubre pasado, el DoT canceló las rutas que VivaAerobus, Volaris y Aeroméxico tenían programadas hacia Estados Unidos (https://t.ly/zPeED).

“Algo que a ellos les preocupaba es que no hubiese competencia, y les demostramos que al contrario, que está completamente abierta, las estadísticas que tenemos muestran cómo han crecido los vuelos, las rutas, la carga, en especial de cargueras estadunidenses y cómo estamos abiertos en el mercado y que se tiene que tener una visión integral de aeropuertos y de servicio regional”, agregó el titular de la SICT.

Expuso que es posible que el DoT no haya tenido clara la visión del gobierno mexicano de que se debe fortalecer todo el sistema aeroportuario, “que esa es nuestra obligacion como gobierno y que sobre eso debemos de construir y trabajar.