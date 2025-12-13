Afp

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 14

Madrid. El banco español BBVA y el gigante estadunidense OpenAI, creador de ChatGPT, anunciaron el viernes un “acuerdo estratégico” para acelerar el despliegue generalizado de la inteligencia artificial (IA) en el grupo financiero.

El acuerdo, cuyo costo no se reveló, “busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero”, señaló BBVA, cuyos más de 120 mil empleados tendrán a su disposición ChatGPT Enterprise.