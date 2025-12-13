Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 14
Madrid. El banco español BBVA y el gigante estadunidense OpenAI, creador de ChatGPT, anunciaron el viernes un “acuerdo estratégico” para acelerar el despliegue generalizado de la inteligencia artificial (IA) en el grupo financiero.
El acuerdo, cuyo costo no se reveló, “busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero”, señaló BBVA, cuyos más de 120 mil empleados tendrán a su disposición ChatGPT Enterprise.
El uso generalizado de esta plataforma en el segundo mayor banco español llega tras un periodo de prueba con 11 mil empleados, 80 por ciento de los cuales dijeron haberse ahorrado “en promedio tres horas a la semana en tareas rutinarias”.
Se trata de “uno de los mayores despliegues empresariales de IA generativa en el sector de los servicios financieros”, se congratuló en un comunicado OpenAI, que actualmente afirma contar con más de un millón de clientes profesionales, incluyendo empresas.