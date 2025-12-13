▲ Operadores de divisas y una pantalla que muestra el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea. Foto Ap

Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 14

El peso se intercambió en 18 unidades por dólar en operaciones internacionales, con lo que refrendó por segunda semana consecutiva su mejor nivel desde julio del año pasado, en medio de un debilitamiento del dólar.

Ayer no hubo datos oficiales por el feriado bancario, pero el jueves la moneda mexicana se acercó a la marca, al cerrar en 18.03 en operaciones al mayoreo, de acuerdo con el Banco de México. Con ello, el peso se colocó en su mejor nivel desde el 22 de julio del año pasado, cuando concluyó en 17.94 pesos por dólar.

El dólar subió ayer frente a las principales divisas del mundo tras caer en las últimas sesiones, pero cerró una tercera semana consecutiva de bajas ante la perspectiva de recortes de las tasas de interés el año que viene. El dólar ha retrocedido 1.1 por ciento en lo que va de diciembre, ha perdido más de 9 por ciento en lo que va del año y se encamina a su pérdida anual más aguda desde 2017.

La Reserva Federal bajó el miércoles un cuarto de punto porcentual (0.25 puntos) las tasas esta semana, como se esperaba, pero los comentarios del presidente de la entidad, Jerome Powell, y el comunicado que acompañó la decisión fueron vistos por los inversionistas como menos restrictivos de lo esperado y reforzaron el impulso vendedor del dólar.

“Esperamos dos recortes en 2026, en línea con algunos comentarios moderados de Powell”, dijo Barclays en un reporte. “El mercado anticipa un recorte en la tasa de 0.55 puntos en 2026, es decir, al menos dos recortes de 0.25 puntos en el año, por encima de la expectativa de la Fed de solamente un recorte”, apuntó Banco Base.