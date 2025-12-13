Jared Laureles y Alejandro Alegría

Sábado 13 de diciembre de 2025

El gobierno de Estados Unidos solicitó a México dos investigaciones distintas bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC, debido a la denegación de derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.

El primer caso es en contra de la planta en Puebla de la empresa Mondelez, fabricante de chocolates, golosinas y otros productos. La solicitud de revisión surge tras una denuncia realizada el 12 de noviembre por la Unión General de México, de acuerdo con el Comité Interinstitucional de Supervisión y Cumplimiento Laboral (ILC), que copresiden el representante comercial de Estados Unidos y el Secretario de Trabajo.

En su demanda contra la firma fabricante de marcas como las galletas Oreo y Ritz, el chocolate Toblerone, Halls y Philadelphia, entre otros productos, el sindicato independiente mexicano alegó continuas denegaciones de derechos a los trabajadores de la compañía.

Denunció que Mondelez y el sindicato titular del contrato colectivo “han violado los derechos de los trabajadores al interferir en la actividad sindical y tomar represalias contra ellos debido a sus intentos de organizar un sindicato independiente en las instalaciones, para lo que recurren a amenazas, negación de acceso a las instalaciones, reasignaciones laborales discriminatorias, despidos y cesantías”.