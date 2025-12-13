Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 13
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, anunció que impulsa la realización de una Reunión Interparlamentaria México- Estados Unidos, suspendida desde hace varios años, a fin de reactivar la diplomacia legislativa y coadyuvar en el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sostuvo que la parte más importante de la negociación ya la lleva a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo, Donald Trump. “Ambos han ratificado que todos los días se construye una relación de mayor confianza. Ese es el elemento más importante”, pero se requiere también que desde el Legislativo construyamos esa atmósfera positiva”.
En conferencia, adelantó que seguirá con los acercamientos, a fin de concretar la Reunión Interparlamentaria. Explicó que el intercambio comercial con Texas, es de 400 mil millones de dólares y el de California de 200 mil millones de dólares y seguramente sus representantes y senadores, tendrán interés en mantener esa relación.
Expresó que a pesar de las declaraciones del presidente Trump sobre el T-MEC, que generan incertiumbre, es optimista de que se llegará a buen puerto, porque la revisión avanza ya de manera formal en los procesos normativos de los tres países. En México, detalló, la Secretaría de Economía mantiene mesas de diálogo con 38 sectores productivos.
Cuestionado sobre la posibilidad de signar un acuerdo del libre comercio con China, el ex gobernador de Oaxaca expuso que siempre hay apertura, y que la estrategia de aplicar aranceles a quienes no son socios comerciales, tal como ya lo explicó la Presidenta de la República, es una estrategia para fortalecer la planta productiva de nuestra nación.
“Tenemos la mejor relación con los países del mundo, con 13 tratados de libre comercio y así debe seguir y por supuesto que hay apertura.”
Prueba de ello, aseguró, es que se está evaluando ampliar la relación comercial con Brasil mediante varios instrumentos, incluyendo la firma de un tratado. Igualmente, agregó se va a modernizar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea el próximo año.
“Los tratados protegen a los países y generan equidad. Quien quiera realizar actividades comerciales con México encontrará un país abierto y comprometido con el multilateralismo.”
Respecto a las críticas que desde la posición se han hecho en el sentido de qué se aplicaron aranceles a China para alinearse con el gobierno de Estados Unidos, el senador Murat respondió que ello es falso.
“Nosotros nos alineamos a los intereses de la planta productiva mexicana.”