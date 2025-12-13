Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 13

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, anunció que impulsa la realización de una Reunión Interparlamentaria México- Estados Unidos, suspendida desde hace varios años, a fin de reactivar la diplomacia legislativa y coadyuvar en el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sostuvo que la parte más importante de la negociación ya la lleva a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo, Donald Trump. “Ambos han ratificado que todos los días se construye una relación de mayor confianza. Ese es el elemento más importante”, pero se requiere también que desde el Legislativo construyamos esa atmósfera positiva”.

En conferencia, adelantó que seguirá con los acercamientos, a fin de concretar la Reunión Interparlamentaria. Explicó que el intercambio comercial con Texas, es de 400 mil millones de dólares y el de California de 200 mil millones de dólares y seguramente sus representantes y senadores, tendrán interés en mantener esa relación.

Expresó que a pesar de las declaraciones del presidente Trump sobre el T-MEC, que generan incertiumbre, es optimista de que se llegará a buen puerto, porque la revisión avanza ya de manera formal en los procesos normativos de los tres países. En México, detalló, la Secretaría de Economía mantiene mesas de diálogo con 38 sectores productivos.