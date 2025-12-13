▲ El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la reunión cumbre del 6 de julio de 2025, en Río de Janeiro. Foto BRICS Brasil

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 13

Uno de los mayores logros de Brasil al frente del grupo BRICS fue la defensa del multilateralismo, en medio de un escenario mundial muy complejo, indicó ayer el embajador Mauricio Lyrio.

Al concluir el año termina también la presidencia rotativa del país sudamericano, que pasa la estafeta a India.

Brasil –la mayor economía de América Latina– ejerció durante este año el liderazgo del grupo de economías en desarrollo, en medio de una guerra comercial desatada por la imposición de aranceles del presidente estadunidense Donald Trump, quien aplicó a los principales países de este grupo las más altas tasas arancelarias.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, indicó que uno de los retos del grupo es la necesidad de estrechar vínculos en la vida práctica de las personas. “El grupo BRICS debe ser visto no sólo como un foro de diálogo entre gobiernos, sino también como una plataforma capaz de generar beneficios tangibles para nuestros pueblos”, afirmó.

Durante una reunión de dos días, los representantes de los países integrantes analizaron la gestión de Brasil al frente del grupo, que este año aumentó a 11 miembros, que se centró en seis áreas clave: cooperación global en salud; cambio climático; comercio, inversión y finanzas; arquitectura multilateral para la paz y la seguridad; gobernanza de la inteligencia artificial, y desarrollo institucional.

Al asumir la presidencia, el canciller de India, Sudhakar Dalela, indicó que su país está comprometido con llevar adelante la agenda colectiva aprobada y sostener el impulso que Brasil ha generado en los pilares de la cooperación.

“Nuestra presidencia seguirá guiándose por los principios fundamentales de continuidad, consolidación y consenso, al tiempo que seguirá respondiendo a los acontecimientos mundiales y a las prioridades cambiantes del Sur Global.”