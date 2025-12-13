La defensa del multilateralismo, su mayor logro, concluye
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 13
Uno de los mayores logros de Brasil al frente del grupo BRICS fue la defensa del multilateralismo, en medio de un escenario mundial muy complejo, indicó ayer el embajador Mauricio Lyrio.
Al concluir el año termina también la presidencia rotativa del país sudamericano, que pasa la estafeta a India.
Brasil –la mayor economía de América Latina– ejerció durante este año el liderazgo del grupo de economías en desarrollo, en medio de una guerra comercial desatada por la imposición de aranceles del presidente estadunidense Donald Trump, quien aplicó a los principales países de este grupo las más altas tasas arancelarias.
El canciller brasileño, Mauro Vieira, indicó que uno de los retos del grupo es la necesidad de estrechar vínculos en la vida práctica de las personas. “El grupo BRICS debe ser visto no sólo como un foro de diálogo entre gobiernos, sino también como una plataforma capaz de generar beneficios tangibles para nuestros pueblos”, afirmó.
Durante una reunión de dos días, los representantes de los países integrantes analizaron la gestión de Brasil al frente del grupo, que este año aumentó a 11 miembros, que se centró en seis áreas clave: cooperación global en salud; cambio climático; comercio, inversión y finanzas; arquitectura multilateral para la paz y la seguridad; gobernanza de la inteligencia artificial, y desarrollo institucional.
Al asumir la presidencia, el canciller de India, Sudhakar Dalela, indicó que su país está comprometido con llevar adelante la agenda colectiva aprobada y sostener el impulso que Brasil ha generado en los pilares de la cooperación.
“Nuestra presidencia seguirá guiándose por los principios fundamentales de continuidad, consolidación y consenso, al tiempo que seguirá respondiendo a los acontecimientos mundiales y a las prioridades cambiantes del Sur Global.”
Sudhakar Dalela también presentó las prioridades de la presidencia de los BRICS para 2026, que se estructurarán en torno a cuatro pilares: resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad.
Dentro de los objetivos de cada área están resoluciones ya acordadas durante la presidencia brasileña que tendrán continuidad, como el desarrollo de sistemas para reducir desastres climáticos, la cooperación para el uso equitativo de la inteligencia artificial, el intercambio de conocimiento científico e investigación, entre otros.
Además, continuarán los debates políticos de extrema relevancia para el Sur Global que guiaron la presidencia brasileña de los BRICS: una gobernanza global más inclusiva y diversa, así como la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
BRICS es el acrónimo con el que se conoce al grupo que conforman economías en desarrollo, integrado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entre 2024 y 2025 se unieron Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Arabia Saudita. Además, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son estados socios de esta alianza económica.
Los países del BRICS representan 36 por ciento del producto interno bruto mundial y 45 por ciento de la población global. Entre sus planes está la creación de una moneda de uso mundial, como alternativa al dólar estadunidense.