Sábado 13 de diciembre de 2025

Detroit. Con 17 puntos de Isaiah Stewart, los Pistones de Detroit vencieron 142-115 a los Halcones de Atlanta en la NBA. Cade Cunningham agregó 15 unidades y repartió seis asistencias mientras Jalen Johnson, por la visita, logró su tercer triple-doble consecutivo con 19 tantos, 11 rebotes y 12 pases al aro. Detroit, que ha ganado cinco de sus seis recientes partidos, tuvo siete jugadores con dobles dígitos y 12 con al menos siete puntos, igualando el récord de la NBA que lograron los Bucks de Milwaukee en la temporada 2018-2019 y los Spurs de San Antonio en la 2021-22.

Por el lado de Atlanta, Johnson registró su quinto triple-doble de la campaña, con lo que rompió el récord de franquicia de Bill Bridges de 1969-70. Fue, además, el séptimo de su carrera, igualando la marca del equipo de Mookie Blaylock. El delantero de los Halcones también se convirtió en el quinto jugador de la NBA en tener 15 juegos consecutivos con al menos siete puntos, rebotes y asistencias, uniéndose a Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Nikola Jokic y Russell Westbrook. Pero eso no le alcanzó para dar vuelta a la balanza. Nickeil Alexander-Walker agregó 22 puntos para el conjunto de Atlanta, que ya suma cuatro derrotas en sus cinco encuentros recientes en la liga.