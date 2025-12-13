De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. a11

La tenista mexicana Renata Zarazúa volverá a presentarse en un torneo de gran nivel a principios del próximo año, toda vez que se encuentra en la lista de 101 jugadoras inscritas de forma directa para el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2026 y el cual se disputará del 18 de enero al 1º de febrero.

La tricolor, quien se ubica en la posición 79 del ranking WTA, accedió al cuadro principal del certamen sin necesidad de disputar la ronda de clasificación o de esperar alguna baja de otra participante.

De esta manera, la tenista de 28 años, originaria de la Ciudad de México, competirá en su noveno Grand Slam consecutivo, y el décimo en total. En dichas actuaciones suma cinco partidos ganados y nueve perdidos.

La mexicana que ha hilvanado más participaciones en este tipo de torneos es Angélica Gavaldón, quien sumó 13 entre 1993 y 1996. En total, compitió en 24 Grand Slams, de 1990 al 2000.

En 2025, Zarazúa sorprendió al avanzar a la segunda ronda en tres de los cuatro Grand Slams en los que se presentó: el Abierto de Australia, Wimbledon y el US Open, donde consiguió el mejor triun-fo de su carrera al vencer a la estadunidense Madison Keys, número siete de la clasificación mundial. Mientras en Roland Garros cayó en la etapa inicial.