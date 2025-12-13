Sábado 13 de diciembre de 2025, p. a11
La tenista mexicana Renata Zarazúa volverá a presentarse en un torneo de gran nivel a principios del próximo año, toda vez que se encuentra en la lista de 101 jugadoras inscritas de forma directa para el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2026 y el cual se disputará del 18 de enero al 1º de febrero.
La tricolor, quien se ubica en la posición 79 del ranking WTA, accedió al cuadro principal del certamen sin necesidad de disputar la ronda de clasificación o de esperar alguna baja de otra participante.
De esta manera, la tenista de 28 años, originaria de la Ciudad de México, competirá en su noveno Grand Slam consecutivo, y el décimo en total. En dichas actuaciones suma cinco partidos ganados y nueve perdidos.
La mexicana que ha hilvanado más participaciones en este tipo de torneos es Angélica Gavaldón, quien sumó 13 entre 1993 y 1996. En total, compitió en 24 Grand Slams, de 1990 al 2000.
En 2025, Zarazúa sorprendió al avanzar a la segunda ronda en tres de los cuatro Grand Slams en los que se presentó: el Abierto de Australia, Wimbledon y el US Open, donde consiguió el mejor triun-fo de su carrera al vencer a la estadunidense Madison Keys, número siete de la clasificación mundial. Mientras en Roland Garros cayó en la etapa inicial.
Asimismo, la atleta capitalina conquistó su tercer torneo WTA 125 en Austin, y fue campeona del ITF100 de Macon.
Regresa Federer
Por otro lado, ayer trascendió que el suizo Roger Federer confirmó su regreso a las canchas en el próximo Abierto de Australia, donde participará en un partido de exhibición durante la ceremonia inaugural.
A poco más de tres años de su retiro, el otrora tenista reaparecerá en el primer Grand Slam de la temporada junto con otras ex estrellas del deporte blanco, como el estadunidense Andre Agassi, y los australianos Patrick Rafter y Lleyton Hewitt.
“Parece que ha pasado una vida desde que acuñé la frase Happy Slam para el Abierto de Australia, y todavía me hace sonreír al recordar todos los momentos que he vi-vido aquí. He experimentado muchas emociones en la Rod Laver Arena: la alegría de levantar a ‘Norman’ seis veces, el honor de jugar ante Rod Laver, el desafío de enfrentar a mis mayores rivales y, siempre, el abrumador apoyo de los aficionados australianos”, afirmó Federer al sitio oficial del certamen.
Entre 2000 y 2020, el suizo participó ininterrumpidamente en el cuadro principal del torneo que se lleva a cabo en Melbourne, don-de ganó seis títulos y más de 15 millones de dólares en premios.