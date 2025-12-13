Erendira Palma Hernández

Sábado 13 de diciembre de 2025

Bajo la guía de Mario Mendoza, entrenador que llevó al éxito a la emblemática Jackie Nava, el tijuanense José Chapulín Salas pretende sumarse a la lista de monarcas mexicanos cuando enfrente este sábado al sudafricano Landile Ngxeke por el cinturón mundial de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FBI) en una atípica pelea que se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, en el norte de la Ciudad de México.

“Llevo 16 años trabajando con el equipo de Jackie Nava y ahora vamos por el campeonato”, señaló Salas, quien mantiene un semblante serio, de profesionalismo, con el que logra ocultar el nerviosismo que pudiera surgir al estar ante la oportunidad de ser monarca del orbe.

Las batallas por un título del mundo suelen tener espectaculares escenarios desde gigantescos estadios, salones de ostentosos hoteles como el MGM de Las Vegas, las modernas Arenas en Arabia Saudita e incluso –en situaciones más modestas– gimnasios municipales. Sin embargo, ahora la contienda por el cetro mundial de la FIB rompe con ese esquema suntuoso, pues el duelo será en una explanada delegacional, prácticamente al aire libre.

El combate entre la histórica Mariana Barby Juárez ante la africana Catherine Phiri, disputado en abril de 2017 en la explanada del Zócalo capitalino es una de las pocas batallas por un cetro mundial de las que se tienen registro realizadas fuera de un inmueble y con los requisitos que exigen los protocolos de seguridad pa-ra las peleas de boxeo.

Respecto al escenario donde se llevará a cabo la contienda, Alejandro Brito, dueño de la promotora Bxstrs, encargada del evento, detalló que si bien en un inicio se tenían contemplado otros lugares, al final hubo complicaciones y aceptaron el apoyo de la alcaldía para realizar la contienda en un ring al aire libre.

“Tú planeas hacer una pelea en un lado, pero al final no siempre se puede. La gente de la alcaldía Gustavo A. Madero nos dijo amablemente que la hiciéramos en la demarcación y después sur-gió la idea para hacerla en la explanada. Para nosotros está perfecto, tentativamente tenemos pensado que vayan entre 2 mil y 3 mil personas”, indicó.