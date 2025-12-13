Enfrentará al sudafricano landile
Bajo la guía de Mario Mendoza, entrenador que llevó al éxito a la emblemática Jackie Nava, el tijuanense José Chapulín Salas pretende sumarse a la lista de monarcas mexicanos cuando enfrente este sábado al sudafricano Landile Ngxeke por el cinturón mundial de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FBI) en una atípica pelea que se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, en el norte de la Ciudad de México.
“Llevo 16 años trabajando con el equipo de Jackie Nava y ahora vamos por el campeonato”, señaló Salas, quien mantiene un semblante serio, de profesionalismo, con el que logra ocultar el nerviosismo que pudiera surgir al estar ante la oportunidad de ser monarca del orbe.
Las batallas por un título del mundo suelen tener espectaculares escenarios desde gigantescos estadios, salones de ostentosos hoteles como el MGM de Las Vegas, las modernas Arenas en Arabia Saudita e incluso –en situaciones más modestas– gimnasios municipales. Sin embargo, ahora la contienda por el cetro mundial de la FIB rompe con ese esquema suntuoso, pues el duelo será en una explanada delegacional, prácticamente al aire libre.
El combate entre la histórica Mariana Barby Juárez ante la africana Catherine Phiri, disputado en abril de 2017 en la explanada del Zócalo capitalino es una de las pocas batallas por un cetro mundial de las que se tienen registro realizadas fuera de un inmueble y con los requisitos que exigen los protocolos de seguridad pa-ra las peleas de boxeo.
Respecto al escenario donde se llevará a cabo la contienda, Alejandro Brito, dueño de la promotora Bxstrs, encargada del evento, detalló que si bien en un inicio se tenían contemplado otros lugares, al final hubo complicaciones y aceptaron el apoyo de la alcaldía para realizar la contienda en un ring al aire libre.
“Tú planeas hacer una pelea en un lado, pero al final no siempre se puede. La gente de la alcaldía Gustavo A. Madero nos dijo amablemente que la hiciéramos en la demarcación y después sur-gió la idea para hacerla en la explanada. Para nosotros está perfecto, tentativamente tenemos pensado que vayan entre 2 mil y 3 mil personas”, indicó.
Las entradas para la función tendrán un costo de 500 pesos en ring side y 250 general.
Aun cuando el lugar del enfrentamiento será peculiar, Chapulín Salas omite poner atención a un tema que le corresponde a la promotora y los organizadores; está a unas horas de dar un salto deportivo y lo único que ronda en su mente es el título.
Promesa boxística
José Salas llegó al boxeo con apenas ocho años de edad, cuando su familia lo llevó junto con sus hermanos al gimnasio de Mario Mendoza, donde entrenaba la campeona Jackie Nava, para que practicaran un deporte que los distrajera como un pasatiempo.
“La idea no era pelear de manera profesional, pero ahora voy por un título”, señaló el boxeador de 23 años, quien presume una marca de 16 contiendas invicto, además de haber ganado el título de campeón juvenil Intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
“Detectar su potencial fue muy fácil, solito se daba a notar en el gimnasio. Su hiperactividad lo hace moverse mucho, siempre se está moviendo, brincando, de ahí viene el mote de Chapulín”, relató el entrenador Mario Mendoza.
En la carrera de Chapulín Salas también ha sido trascendental la imagen de Nava, quien fue la primera campeona mundial del CMB y ahora ingresará al Salón de la Fama del Boxeo. “Para ellos (Jackie y Mario) la disciplina es lo más importante, es algo que han aprendido mucho.”
Salas, así como Ngxeke, de 30 años y con un récord de 16 victorias y una derrota, aprobaron ayer el reto del pesaje al marcar 116.200 libras (52.700 kilogramos) en una división donde el límite son las 118 (53.500). Ahora el tijuanense pretende convertirse en el octa-vo mexicano que ostenta un cetro del mundo en la actualidad.