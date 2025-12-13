Deportes
Messi de bronce
 
Periódico La Jornada
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. a10

El astro argentino Lionel Messi inaugurará a distancia una estatua suya de 21 metros en Calcuta, India, este sábado, en el lanzamiento de una gira de tres días que genera entusiasmo en el país del sur de Asia. La pieza de hierro representa al futbolista levantando la Copa del Mundo y su elaboración llevó 40 días por parte del principal escultor local, Monti Paul. Después de Calcuta, donde disputará un breve partido amistoso, el capitán de la Albiceleste estará en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Foto
Foto Afp

 

 

