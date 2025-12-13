▲ Futbolistas afganas refugiadas en Europa y Australia disputaron recientemente un torneo organizado por la FIFA en Marruecos. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. a10

París. Las autoridades talibanes deben asumir que si quieren ser reconocidas internacionalmente tienen que respetar los derechos humanos, “incluidos los de las mujeres, a la educación y al deporte”, señaló en entrevista con AFP la afgana Samira Asghari, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

Asghari, quien a sus 31 años vive en el exilio, aboga no obstantepor el diálogo con los gobernantes de su país.

El régimen talibán, que defiende que los derechos de las mujeres se rigen por la ley islámica, prohíbe a las niñas y a las mujeres asistir a la escuela más allá de los 12 años y acceder a la mayoría de empleos y servicios públicos, así como practicar una actividad deportiva.

Samira, quien en 2018 se convirtió en el primer miembro del COI, de nacionalidad afgana, reconoce que su “situación es bastante desafiante” y que luchar por el deporte femenino afgano “requiere de ciertas precauciones”.

“Cuando tomas una postura pública por los derechos de las mujeres te conviertes en un objetivo, pero creo firmemente en la comunicación y el compromiso”, declaró la ex jugadora internacional de basquetbol en un correo electrónico.

“Mientras los talibanes sigan siendo una realidad en Afganistán, no podemos perder el tiempo sin hacer nada. He tratado de facilitar las conversaciones entre el COI y aquellos que tienen el poder actualmente, enfocándome en los derechos deportivos de las mujeres y niñas, y particularmente en las infantes de primaria que aún están en el país”.

Asghari, hija de una maquilladora y de un ex dirigente del comité olímpico afgano, reconoce que “las conversaciones no siempre son fáciles” y que “no se trata de legitimar a ningún gobierno”, pero las considera “muy importantes pa-ra crear oportunidades para las futuras generaciones de niños y niñas en Afganistán”.

Con deportistas afganas repartidas por todo el planeta, la formación de selecciones se vuelve más compleja.

No obstante, un equipo formado por futbolistas afganas refugiadas en Europa y Australia disputó recientemente un torneo organizado por la FIFA en Marruecos.

“Este apoyo a las deportistas fuera de Afganistán es sólo el primer paso, y espero que la FIFA pueda unirse a las conversaciones en curso del COI con los talibanes.”

Según declaró, también tiene esperanza en que los talibanes acaben aceptando la realidad y dejen de ignorar los derechos de las mujeres.