La serie está abierta e iremos con todo: Mohamed
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. a10
A pesar de tener un gol de desventaja, tras la derrota 1-0 ante Tigres en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2025, disputado el jueves en el estadio Universitario, el técnico del Toluca, Antonio Turco Mohamed, descartó que el título esté perdido, pues señaló que su equipo tiene los argumentos necesarios para revertir el marcador y convertirse en el quinto bicampeón del futbol mexicano.
“La serie está totalmente abierta. Vamos a jugar en nuestra casa, sabiendo que estamos abajo en el marcador; ya hemos tenido esta situación en varios momentos de la liguilla y el equipo se ha sobrepuesto, así que esperemos que esta vez sea igual que las otras”, señaló el argentino, quien a su vez aspira a conseguir su quinto título como entrenador en la Liga Mx.
Apenas el torneo pasado (Clausura 2025), los Diablos Rojos lograron vencer al conjunto regiomontano en las semifinales. En dicha instancia, ambas escuadras empataron 1-1 en el duelo de ida efectuado en el estadio Universitario; no obstante, los escarlatas ganaron 3-0 en el partido de vuelta, en el Nemesio Diez, para instalarse en la final del certamen, con un marcador global de 4-1.
Tras esa reciente experiencia, el Turco sabe que cerrar la serie en su cancha le permitirá a su equipo tener un mayor control del juego.
“(En la ida) defendimos bastante bien, supimos manejar el balón, pero nos faltó muchísi-ma profundidad. En casa va a ser un partido totalmente diferente, nos acomodamos mucho mejor, sabemos cómo es en nuestra cancha con la altitud y la velocidad de la pelota. A nadie le gusta perder, pero nos servirá para salir con todo el domingo (en el choque de vuelta”, comentó el timonel.
Sin excesos de confianza
Por su parte, el estratega del conjunto felino, Guido Pizarro, dijo estar consciente de que su rival será mucho más peligroso en el choque de vuelta; sin embargo, confió en que sus dirigidos podrán vencerlo en su propia cancha para conquistar su noveno título.
“Sacamos ventaja, pero tendremos que hacer un gran partido para llevarnos la final. En la ida fuimos mejores que el rival, y ahora tenemos que recuperarnos por-que sabemos que ellos en su campo se sienten mucho más fuertes”, indicó el argentino, quien vive su primera final como entrenador en el futbol mexicano.
Para el ex jugador y otrora técnico escarlata Héctor Hugo Eugui, el Toluca “tiene todo” para ganar su doceavo título. “Perdieron en la ida, pero no deben desanimarse, es un equipo que ha demostrado en innumerables ocasiones su calidad en la cancha, así que deben apelar a sus fortalezas para poder llevarse el triunfo”, mencionó.
Alexis Vega sigue en duda
Asimismo, lamentó que Alexis Vega, uno de los jugadores más importantes del plantel escarlata, tenga escasas posibilidades de disputar el duelo de vuelta debi-do a una lesión; sin embargo, confió en que el resto del equipo podrá conseguir un buen resultado.
“Su ausencia es una muy mala noticia para el Toluca, pero hay otros jugadores de gran calidad que pueden sacar adelante al equipo, como Paulinho y Marcel Ruiz, entre otros, en ese sentido, no veo razones para no conseguir el campeonato”, aseveró.