Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. a10

A pesar de tener un gol de desventaja, tras la derrota 1-0 ante Tigres en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2025, disputado el jueves en el estadio Universitario, el técnico del Toluca, Antonio Turco Mohamed, descartó que el título esté perdido, pues señaló que su equipo tiene los argumentos necesarios para revertir el marcador y convertirse en el quinto bicampeón del futbol mexicano.

“La serie está totalmente abierta. Vamos a jugar en nuestra casa, sabiendo que estamos abajo en el marcador; ya hemos tenido esta situación en varios momentos de la liguilla y el equipo se ha sobrepuesto, así que esperemos que esta vez sea igual que las otras”, señaló el argentino, quien a su vez aspira a conseguir su quinto título como entrenador en la Liga Mx.

Apenas el torneo pasado (Clausura 2025), los Diablos Rojos lograron vencer al conjunto regiomontano en las semifinales. En dicha instancia, ambas escuadras empataron 1-1 en el duelo de ida efectuado en el estadio Universitario; no obstante, los escarlatas ganaron 3-0 en el partido de vuelta, en el Nemesio Diez, para instalarse en la final del certamen, con un marcador global de 4-1.

Tras esa reciente experiencia, el Turco sabe que cerrar la serie en su cancha le permitirá a su equipo tener un mayor control del juego.

“(En la ida) defendimos bastante bien, supimos manejar el balón, pero nos faltó muchísi-ma profundidad. En casa va a ser un partido totalmente diferente, nos acomodamos mucho mejor, sabemos cómo es en nuestra cancha con la altitud y la velocidad de la pelota. A nadie le gusta perder, pero nos servirá para salir con todo el domingo (en el choque de vuelta”, comentó el timonel.