Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 9
La boletera colombiana Fanki, encargada de realizar la fase de preventa exclusiva para asistir al juego México-Portugal, el 28 de marzo en el estadio Azteca –ahora Banorte–, enfrentó problemas de seguridad relacionados con “accesos automatizados (bots) y actividad externa diseñada para desestabilizar el sistema (programas diseñados para infiltrarse, robar datos o interrumpir operaciones)”, lo cual obligó a reprogramar la fecha de comercialización de las entradas –del miércoles a jueves– con más de 300 mil usuarios en fila des-pués de varias horas de espera, explicó la directora general de la empresa, Tatiana Fontalvo, sobre uno de los procesos con más reportes de fallas con miras al Mundial 2026.
La plataforma creada en 2022 y que tiene como antecedente en México una relación de trabajo con Grupo Orlegi, dueño de los clubes de la Liga Mx Santos y Atlas, además de franquicias de la Liga Mexica-na de Beisbol, reconoció errores de coordinación ante una demanda poco habitual para un encuentro amistoso. Miles de personas reportaron problemas en el sitio. De acuerdo con los operadores de la preventa, la presencia de bots –aplicaciones que siguen instrucciones específicas para imitar el comportamiento humano y realizar tareas repetitivas– y de software maliciosos diseñados para interrumpir, dañar u obtener accesos no autorizados, puso en riesgo la seguridad de los usuarios.
“No comunicamos a tiempo, ni con la claridad y rapidez que la situación exigía. No fue perfecto, no fue fácil. Lo entendemos, lo asumimos y lo vamos a corregir”, agregó Fontalvo al recapitular los fallos de su primera prueba con el futuro tres veces mundialista estadio de la Ciudad de México. A pesar de los altos costos de las entradas –de 500 a 9 mil pesos, según la cercanía con el campo de juego–, la expectativa por ver al portugués Cristiano Ronaldo generó un colapso en el servidor y la boletera determinó no abrir el miércoles la preventa, sino hasta un día después, cuando se agotaron las localidades disponibles.
“Nuestro equipo trabajaba minuto a minuto para estabilizar la plataforma y creímos, equivocadamente, que lo mejor era esperar antes de emitir un mensaje oficial, porque pensábamos que lograríamos retomar la venta. Esa decisión, aunque tomada con buena intención, no fue la correcta. Me equivoqué. La comunicación debe ser tan prioritaria como la tecnología”, sostuvo la también especialista en mercadotecnia. Como parte de las remodelaciones del Azteca para el Mundial 2026, la plataforma anunció en octubre un acuerdo para convertirse en la nueva boletera del recinto en lugar de la estadunidense Ticketmaster, señalada por sus altas comisiones en diferentes espectáculos.
“Podríamos haber seguido con el proceso aun sabiendo que había actividad maliciosa, pero no lo hicimos. Vamos a elevar los estándares. La pasión, presión y hasta el enojo de los aficionados son señales de algo importante: la gente quiere una industria mejor y esperan que Fanki esté a la altura. Lo estaremos, sólo les pido una oportunidad. No venimos a repetir lo que ya existe, sino a modernizar procesos. A transformar la manera en que se han hecho las cosas por muchos años”, concluyó. Este sábado, los usuarios tendrá una nueva oportunidad de obtener sus boletos para el encuentro ante Portugal con el inicio de la venta general al público.