Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 9

La boletera colombiana Fanki, encargada de realizar la fase de preventa exclusiva para asistir al juego México-Portugal, el 28 de marzo en el estadio Azteca –ahora Banorte–, enfrentó problemas de seguridad relacionados con “accesos automatizados (bots) y actividad externa diseñada para desestabilizar el sistema (programas diseñados para infiltrarse, robar datos o interrumpir operaciones)”, lo cual obligó a reprogramar la fecha de comercialización de las entradas –del miércoles a jueves– con más de 300 mil usuarios en fila des-pués de varias horas de espera, explicó la directora general de la empresa, Tatiana Fontalvo, sobre uno de los procesos con más reportes de fallas con miras al Mundial 2026.

La plataforma creada en 2022 y que tiene como antecedente en México una relación de trabajo con Grupo Orlegi, dueño de los clubes de la Liga Mx Santos y Atlas, además de franquicias de la Liga Mexica-na de Beisbol, reconoció errores de coordinación ante una demanda poco habitual para un encuentro amistoso. Miles de personas reportaron problemas en el sitio. De acuerdo con los operadores de la preventa, la presencia de bots –aplicaciones que siguen instrucciones específicas para imitar el comportamiento humano y realizar tareas repetitivas– y de software maliciosos diseñados para interrumpir, dañar u obtener accesos no autorizados, puso en riesgo la seguridad de los usuarios.

“No comunicamos a tiempo, ni con la claridad y rapidez que la situación exigía. No fue perfecto, no fue fácil. Lo entendemos, lo asumimos y lo vamos a corregir”, agregó Fontalvo al recapitular los fallos de su primera prueba con el futuro tres veces mundialista estadio de la Ciudad de México. A pesar de los altos costos de las entradas –de 500 a 9 mil pesos, según la cercanía con el campo de juego–, la expectativa por ver al portugués Cristiano Ronaldo generó un colapso en el servidor y la boletera determinó no abrir el miércoles la preventa, sino hasta un día después, cuando se agotaron las localidades disponibles.