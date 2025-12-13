México-Corea, el tercer partido con más demanda
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 9
Londres. Aun cuando persisten los reclamos por parte de los aficionados debido a los precios exorbitantes de las entradas para el Mundial 2026, la FIFA hace caso omiso a las quejas y en cambio presumió haber recibido 5 millones de solicitudes en 24 horas para la tercera fase del registro del sorteo aleatorio que permite conseguir boletos para torneo del próximo año.
“Estamos algo estupefactos con los precios que ha puesto la FIFA”, dijo a Reuters Ronan Evain, director ejecutivo de Aficionados al Futbol en Europa (FSE, por sus siglas en inglés) al reiterar un llamado al organismo para suspender la venta de tickets debido a los costos excesivos.
“Se trata de un puñado de personas que intentan sacar el máximo dinero posible del torneo. Y creemos que este enfoque está poniendo en riesgo la naturaleza misma de la competencia. Para la final, las entradas están subiendo a 4 mil dólares. Se necesitan hinchas, se necesita la vida en las gradas, se necesita el color, se necesita el ambiente. Con estos precios, nada de esto ocurrirá”, agregó.
La FSE, organismo que representa a los fanáticos de Inglaterra y Gales, pidió a la Asociación Inglesa de Futbol presionar a la FIFA. “Los precios para los partidos de Inglaterra se han fijado como unos de los más altos”, señaló.
Ante los reclamos de los seguidores, la FA considera plantear sus preocupaciones a la FIFA, aunque hay poco optimismo dentro del organismo rector del futbol inglés sobre una posible reconsideración por los costos para los partidos.
Se entiende que la FA comunicará formalmente el descontento de la afición a la FIFA a través de los canales adecuados. Sin embargo, fuentes cercanas al organismo rector no confían en que esto produzca cambios.
La FIFA dijo en septiembre que las entradas tendrían precios iniciales desde 60 dólares (mil 120 pesos) para la fase de grupos hasta 6 mil 730 (125 mil 960) para la final. Pero esas cifras están sujetas a cambios, ya que se adoptó una tarifa dinámica.
Además, el valor de las entradas en páginas de reventa como Stub Hub han alcanzado cifras desmesuradas, como 22 millones de pesos sólo por un boleto.
Los altos costos han desatado polémica, así como el enojo de los seguidores de varios países. Según informes de FSE, si un aficionado quisiera seguir a su selección desde el primer partido hasta la final gastaría mínimo 6 mil 900 dólares, casi cinco veces el costo equivalente en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Para adquirir los boletos, la FIFA pide a los aficionados pagar el importe íntegro a principios de 2026 para asegurarse el derecho a comprar entradas hasta la final.
Mientras grupos emblemáticos de seguidores solicitaron a la FIFA reconsiderar los precios excesivos, el organismo internacional se mantiene firme en la comercialización de la primera Copa del Mundo que tendrá 48 selecciones.
Incluso ahora, el ente rector del balompié detalló que el duelo entre México y Corea del Sur, que se disputará el 18 de junio en Guadalajara, es el tercer encuentro con mayor demanda tras comenzar el registro para la tercera etapa del sorteo para venta de boletos del Mundial 2026.
El juego entre Colombia y Portugal, donde estará la estrella internacional Cristiano Ronaldo, programado para el 27 de junio en Miami, es el que ha recibido el mayor número de solicitudes para comprar entradas, seguido por el choque entre la pentacampeona Brasil y Marruecos (cuarto en Qatar 2022).
La lista de los cinco encuentros de la fase de grupos con ma-yor demanda por ahora la completan el Ecuador-Alemania y el partido entre Escocia y Brasil.
A diferencia de las primeras dos etapas de venta, ahora los aficionados podrán adquirir boletos con la información completa de los partidos de la fase de grupos al saber las selecciones que se enfrentarán, así como el lugar y la fecha.
Los seguidores de los países anfitriones –México, Estados Unidos y Canadá–, así como de Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá son los que más boletos han solicitado.
La FIFA destacó el interés que han mostrado los aficionados de los países de América Latina al asegurar que “la Copa está cautivando la imaginación en todo el continente”.