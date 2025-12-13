▲ El partido entre Brasil y Marruecos, la selección sensación de África tras quedar cuarta en Qatar 2022, también aparece en la lista de los cinco con mayor demanda hasta ahora para el Mundial. Foto Ap

Reuters, The Independent y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 9

Londres. Aun cuando persisten los reclamos por parte de los aficionados debido a los precios exorbitantes de las entradas para el Mundial 2026, la FIFA hace caso omiso a las quejas y en cambio presumió haber recibido 5 millones de solicitudes en 24 horas para la tercera fase del registro del sorteo aleatorio que permite conseguir boletos para torneo del próximo año.

“Estamos algo estupefactos con los precios que ha puesto la FIFA”, dijo a Reuters Ronan Evain, director ejecutivo de Aficionados al Futbol en Europa (FSE, por sus siglas en inglés) al reiterar un llamado al organismo para suspender la venta de tickets debido a los costos excesivos.

“Se trata de un puñado de personas que intentan sacar el máximo dinero posible del torneo. Y creemos que este enfoque está poniendo en riesgo la naturaleza misma de la competencia. Para la final, las entradas están subiendo a 4 mil dólares. Se necesitan hinchas, se necesita la vida en las gradas, se necesita el color, se necesita el ambiente. Con estos precios, nada de esto ocurrirá”, agregó.

La FSE, organismo que representa a los fanáticos de Inglaterra y Gales, pidió a la Asociación Inglesa de Futbol presionar a la FIFA. “Los precios para los partidos de Inglaterra se han fijado como unos de los más altos”, señaló.

Ante los reclamos de los seguidores, la FA considera plantear sus preocupaciones a la FIFA, aunque hay poco optimismo dentro del organismo rector del futbol inglés sobre una posible reconsideración por los costos para los partidos.

Se entiende que la FA comunicará formalmente el descontento de la afición a la FIFA a través de los canales adecuados. Sin embargo, fuentes cercanas al organismo rector no confían en que esto produzca cambios.

La FIFA dijo en septiembre que las entradas tendrían precios iniciales desde 60 dólares (mil 120 pesos) para la fase de grupos hasta 6 mil 730 (125 mil 960) para la final. Pero esas cifras están sujetas a cambios, ya que se adoptó una tarifa dinámica.

Además, el valor de las entradas en páginas de reventa como Stub Hub han alcanzado cifras desmesuradas, como 22 millones de pesos sólo por un boleto.