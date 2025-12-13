Eirinet Gómez

Sábado 13 de diciembre de 2025

La Compañía Nacional de Danza (CND) estaría dispuesta a realizar una gira por el interior de la República Mexicana para llevar la danza y la música a más regiones, pero la agenda, los recursos económicos y el poco interés de promotores o gobiernos estatales han dificultado concretarla, afirmó Érick Rodríguez, director artístico de la agrupación.

Entrevistado después de la conferencia de prensa para presentar la temporada de El cascanueces (18 al 23 de diciembre) en el Auditorio Nacional, Rodríguez explicó que una gira implica cubrir el traslado y el hospedaje de los bailarines, así como el costo de la producción: equipo técnico y escenografía.

“Tenemos desde programas pequeños y galas neoclásicas o clásicas, hasta grandes ballets, como Gisselle o Coppélia. El costo depende de la cantidad de gente que se requiera”, señaló

Descartó que la infraestructura cultural sea un obstáculo. “He tenido oportunidad de bailar en casi todos los estados, y en todos hay teatros y espacios donde puede presentarse la CND, en gran, mediano o pequeño formato”.

Consideró que lo necesario para concretar una gira es voluntad de todas las partes. “Tenemos toda la disposición para llegar, y contamos con diferentes programas para hacerlo; hace falta abrir las puertas, sentarnos, dialogar y concretarlo”.

Recordó que en años anteriores han llevado El cascanueces a San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas y Mérida, hace unos tres años. “Hemos presentado fuera de la Ciudad de México; seguimos considerándolo y nos gustaría llegar a todos los estados.