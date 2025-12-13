Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 5
Hace unos meses, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) puso parte del terreno donde se ubica el Papalote Museo del Niño a disposición de la Secretaría de Cultura federal (SC). Sin embargo, según la directora del espacio museístico, Alejandra Cervantes Mascareño, “esto no significa que el recinto vaya a dejar de funcionar”.
En entrevista con La Jornada, la gestora cultural habló sobre la coordinación con la SC, los retos que ha superado el Papalote y los proyectos con miras al 2026
“Comenzamos nuestra cuarta década con muchos cambios, pero hemos hecho que el Papalote sea un proyecto sostenible. La ola de esa crisis provocada por la pandemia quedó atrás y seguimos avanzando de la mano de nuestros visitantes, las familias y las empresas que nos apoyan. Este año nos ha ido muy bien, estamos cerca de llegar a los 500 mil visitantes y queremos más; para ello tenemos que ajustarnos a hacer cambios drásticos dirigidos a que se vea la evolución de cuando inauguramos en 1993”, refirió Cervantes Mascareño.
Sobre el decreto publicado en el DOF, expresó: “El museo no va a dejar de funcionar. Incluso, antes de que se publicara ese decreto ya estábamos coordinados con la SC. El terreno al que se hace mención equivale a 10 por ciento de nuestras instalaciones. Es una extensión que usamos de forma operativa. Tenemos por seguro que el museo seguirá operando sin problemas y sin afectaciones para los públicos ni para la institución”.
La directora del recinto añadió: “a pesar de que nos sostenemos con inversión privada, tenemos una sincronía con la SC para desarrollar proyectos en conjunto. A pesar de que no tenemos relación en la cuestión del presupuesto, sí la hay en cuanto a lineamientos y reglas que debemos seguir. Un ejemplo son las regulaciones fiscales, y no ha habido problemas. Estamos más que dispuestos para apoyar en cualquier asunto al respecto”.
Al concluir este 2025, el Papalote Museo del Niño se encuentra con ánimos renovados. Tras salir de la crisis económica que vivió por el cierre obligado a causa de la pandemia de covid, el recinto busca adaptarse a los nuevos públicos y enfocarse en atraer a la niñez a la ciencia y la cultura.
“Hemos sabido sortear los cambios en la demanda de las familias, de los sistemas educativos y hemos adaptado nuestros contenidos. Por supuesto que el gran reto fue recuperarnos económicamente. Fue un momento crucial para nosotros porque no tener el sostén de presupuesto público se nos complicó bastante”, afirmó Alejandra Cervantes.
La gestora cultural tomó el mando del Papalote en 2024, cuando se cumplió el 30 aniversario del recinto. Su primera labor fue iniciar una revaloración de los proyectos del museo y adaptarse a una infancia mucho más tecnológica.
Uno de los principales objetivos es combatir la brecha de género en cuestión profesional para varias carreras relacionadas con el ámbito de las ciencias. Al respecto, Mascareño dijo: “estamos muy interesados en acercar a los más pequeños a la ciencia.
“Sin duda nuestro mayor reto es seguir vigente, modernizarnos y revisar las más de 70 experiencias que tenemos, así como contribuir a combatir problemáticas sociales, como la brecha de género. Por ello trabajamos con figuras como Katya Echazarreta, con el fin de enfocarnos en que las niñas también sigan su sueño de ser científicas, ingenieras y por supuesto astronautas, etcétera.
“También pensamos en apuntar a la memoria. Queremos que quienes nos visitaron de jóvenes regresen a gozar una nueva experiencia, incluso ahora ya con sus hijos. El Papalote es un lugar de generaciones y ofrecemos a ese público que vino hace años la oportunidad de identificarse nuevamente y despertar esos recuerdos que hicieron en nuestras instalaciones”, explicó Alejandra Cervantes.
Con miras a 2026, el museo aprovechará que México es una de las tres sedes del mundial de futbol, por lo que se enfocarán en la solidaridad y el trabajo en equipo como temas principales.
Al respecto, la directora del Papalote Museo del Niño comentó: “queremos que los niños aprendan los valores de ese deporte como disciplina, trabajo en equipo, empatía, entrenamiento, compromiso, respeto y el trabajo que hay detrás de los profesionales. Buscamos que los niños sepan que trabajar juntos es mucho mejor que en solitario; nosotros debemos dar el ejemplo y ellos lo podrán aprender aquí en el Papalote”.
Concluyó: “vamos a tener una renovación muy importante de la zona de Mi Cuerpo; estamos comprometidos en apoyar con la información de los cuidados preventivos para los más pequeños”.