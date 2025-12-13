Omar González Morales

Sábado 13 de diciembre de 2025

Hace unos meses, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) puso parte del terreno donde se ubica el Papalote Museo del Niño a disposición de la Secretaría de Cultura federal (SC). Sin embargo, según la directora del espacio museístico, Alejandra Cervantes Mascareño, “esto no significa que el recinto vaya a dejar de funcionar”.

En entrevista con La Jornada, la gestora cultural habló sobre la coordinación con la SC, los retos que ha superado el Papalote y los proyectos con miras al 2026

“Comenzamos nuestra cuarta década con muchos cambios, pero hemos hecho que el Papalote sea un proyecto sostenible. La ola de esa crisis provocada por la pandemia quedó atrás y seguimos avanzando de la mano de nuestros visitantes, las familias y las empresas que nos apoyan. Este año nos ha ido muy bien, estamos cerca de llegar a los 500 mil visitantes y queremos más; para ello tenemos que ajustarnos a hacer cambios drásticos dirigidos a que se vea la evolución de cuando inauguramos en 1993”, refirió Cervantes Mascareño.

Sobre el decreto publicado en el DOF, expresó: “El museo no va a dejar de funcionar. Incluso, antes de que se publicara ese decreto ya estábamos coordinados con la SC. El terreno al que se hace mención equivale a 10 por ciento de nuestras instalaciones. Es una extensión que usamos de forma operativa. Tenemos por seguro que el museo seguirá operando sin problemas y sin afectaciones para los públicos ni para la institución”.

La directora del recinto añadió: “a pesar de que nos sostenemos con inversión privada, tenemos una sincronía con la SC para desarrollar proyectos en conjunto. A pesar de que no tenemos relación en la cuestión del presupuesto, sí la hay en cuanto a lineamientos y reglas que debemos seguir. Un ejemplo son las regulaciones fiscales, y no ha habido problemas. Estamos más que dispuestos para apoyar en cualquier asunto al respecto”.

Al concluir este 2025, el Papalote Museo del Niño se encuentra con ánimos renovados. Tras salir de la crisis económica que vivió por el cierre obligado a causa de la pandemia de covid, el recinto busca adaptarse a los nuevos públicos y enfocarse en atraer a la niñez a la ciencia y la cultura.

“Hemos sabido sortear los cambios en la demanda de las familias, de los sistemas educativos y hemos adaptado nuestros contenidos. Por supuesto que el gran reto fue recuperarnos económicamente. Fue un momento crucial para nosotros porque no tener el sostén de presupuesto público se nos complicó bastante”, afirmó Alejandra Cervantes.