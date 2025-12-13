N

icolas Sarkozy, presidente de Francia durante el quinquenio de mayo de 2017 a mayo 2012, puede hoy ser descrito como un personaje pintoresco que no carece de visos cómicos y termina por ser simpático gracias a una gestualidad nerviosa que recuerda los tropiezos de un payaso en la arena de un circo. Con la diferencia de que el manoteo de Sarkozy tiene lugar en la arena donde, a veces, el personaje es librado a los leones y otras fieras salvajes, tan hambrientas como ambiciosas, de la política.

Sarkozy logró imponerse como sucesor del presidente Jacques Chirac, a pesar de haberlo traicionado para aliarse con su rival Balladur, creyendo que éste ganaría las elecciones presidenciales. Gracias a una de esas piruetas, cuya destreza posee, Sarkozy consiguió cambiar de vestuario, de escena y de programa en un acto digno de magia.

Nunca fui partidaria de Nicolas y más bien me parecía un tipo sin grandeza de ideas ni estatura presidencial. Demasiado narcisista, su actuación durante el secuestro de los niños de una guardería de Neuilly cuando él era el alcalde, cargando a uno y otro párvulo, siempre situándose frente a las cámaras de televisión, me pareció grotesca. Pero el público, siempre sentimental cuando se trata de tiernas creaturas, se dejó hipnotizar por la imagen que dio en esa ocasión de bienhechor al rescate.

Aparte sus jugarretas de juglar de la política, sus devaneos sentimentales para no decir sus traiciones amorosas, me chocaban, no por su falta de moral, ausencia que puedo admirar cuando la amoralidad se presenta con el cinismo del marqués de Sade y la inmoralidad se expresa con orgullo maquiavélico, sino a causa de la repugnancia que me inspira la cara contrita del Tartufo de Molière, que esconde sus crímenes y bajezas tras una falsa virtud y bellas palabras.

Pero el tiempo pasa y las cosas cambian. Como igualmente varía la impresión que puede darnos una persona. En el caso de Sarkozy, creo que él se ha ido transformando e imagino que yo también he ido dejando de ser la que fui.