Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 3

El otro cascanueces despliega sobre el escenario un universo donde el movimiento habla de esperanza, injusticia y valentía. Las funciones se llevan a cabo en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

La célebre danza árabe, que en la versión clásica de Chaikovski aparecía sin referencia precisa, adquiere en esta escenificación la figura de un pescador de Gaza, interpretado mediante una fusión de danza contemporánea y debke, danza folclórica palestina.

En entrevista con La Jornada, Diego Vázquez, director y creador de la obra, recordó sus meses en Cisjordania y su participación en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza y señaló:

“Integrar a un pescador de Gaza habla de muchas cosas: refleja la injusticia que ocurre y que he visto de cerca, y estas experiencias redefinieron mi lectura del clásico navideño.”

Vázquez añadió que durante su estancia en Palestina comprendió la complejidad de la región, donde conviven diferentes etnias, religiones y tradiciones. “Cuando volví a pensar en El cascanueces decidí que el camino por el mundo árabe no iba a ser una generalización, sino un lugar muy específico que debía referirse a Palestina.

“Quise honrar esta cultura y a esta gente que enfrenta situaciones de gran dificultad, como la imposibilidad de acceder al mar que sus antepasados veían cada día.”

Tradición, voguing y hip hop

El montaje parte del cuento de ETA Hoffmann y de la música de Chaikovski, pero incorpora danza aérea, hip hop, voguing (estilo de danza urbana que combina poses inspiradas en modelos con movimientos expresivos y gestos angulares del cuerpo) y debke.

Vázquez considera que esta producción habla tanto a quienes crecieron con la historia original como a nuevas generaciones, sin perder su esencia. “Integrar distintos lenguajes corporales permite que cada intérprete aporte su experiencia: escuchar los cuerpos de los bailarines y su lenguaje forma parte del diálogo que construimos.

“Así, esta propuesta no sólo se enriquece, sino que también se acerca a quienes viven la danza por primera vez. Los recursos aéreos y urbanos se combinan con la música de Chaikovski sin alterarla, creando un contrapunto lúdico y estético que amplía la percepción de la historia. En muchos personajes me veo a mí mismo.