▲ Salvador Zarco Flores, director del Museo de los Ferrocarrileros, en el Auditorio del SME, en septiembre de 2008. Foto María Luisa Severiano

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 3

Un grupo de promotores culturales y luchadores sociales consideraron una “arbitrariedad” finalizar la dirección de Salvador Zarco Flores en el Museo de los Ferrocarrileros, por lo que, en una carta dirigida a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, solicitaron que el ex activista estudiantil e histórico dirigente ferrocarrilero concluya su encargo después del 20 aniversario del recinto; es decir, en mayo próximo.

En octubre pasado, según la misiva, Zarco se encontró con autoridades de la Secretaría de Cultura capitalina, que le pidieron la renuncia. Pidió concluir su gestión el primero de mayo de 2026 y así lograr “organizar un gran festival para cerrar un ciclo de 20 años” del proyecto que ayudó a construir, con un grupo de trabajadores ferrocarrileros”.

La petición fue desatendida, dado que el pasado viernes 5 de diciembre, la directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Cultura local “llegó a pedirle que firmara su renuncia”.

Zarco Flores se convirtió en ferrocarrilero en 1974 y se unió al movimiento de Demetrio Vallejo. Ocupó cargos sindicales y fue despedido cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo privatizó el importante medio de transporte (La Jornada, 24/7/16).

En 2006 fue elegido para encabezar el reciente Museo de los Ferrocarrileros, instalado en la antigua estación de La Villa. La propuesta vino de Raquel Sosa, entonces secretaria de Cultura de Ciudad de México, de la cual depende el recinto desde su origen.

En agosto del año pasado, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos le organizó un homenaje por su consecuente trayectoria como dirigente social, luchador obrero y promotor cultural durante más de 50 años (La Jornada, 26/8/24).

Debe haber un Consejo Asesor

El acuerdo con el que se formó El Museo de los Ferrocarrileros, del 12 de junio de 2006, estipula la necesidad de contar con un Consejo Asesor formado por siete personas. La carencia de ese comité, que “exige la presencia de dos trabajadores jubilados de Ferrocarriles, y la posible ausencia del maestro Zarco, podría poner en riesgo el propósito por el que se creó el museo, que es rescatar y exhibir la lucha de los ferrocarrileros y del movimiento obrero de nuestro país”.

La carta, difundida esta semana, refiere que para conservar la esencia del espacio, Zarco “se ha encargado de convocar y organizar, entre otras actividades culturales, encuentros con trabajadores jubilados ferrocarrileros, además de establecer relaciones con grupos, colectivos y otros museos del interior de la República Mexicana, con el fin de preservar la memoria y la historia de la lucha ferrocarrilera.