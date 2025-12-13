▲ El maestro Macotela posa junto a una de sus obras en proceso en su estudio de la colonia Roma. En entrevista, el pintor compartió detalles de su muestra en Oaxaca. Foto María Luisa Severiano

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 2

El artista Gabriel Macotela (Guadalajara, 1954) conoció la Casa de la Cultura de Juchitán, Oaxaca, gracias a que Francisco Toledo, quien la fundó en 1972, llevó allí en cierto momento a un grupo de jóvenes artistas entre los que se encontraba. Años después, Macotela les donó un tórculo que actualmente se encuentra en el taller anexo de gráfica, también fundado por Toledo.

La reinvención del mundo se llama la exposición de obra de Macotela que abre hoy en la Casa de la Cultura de Juchitán, recién restaurada después de sufrir serios daños en el terremoto de 2017. Comprende 30 piezas en papel, la mayoría gráfica realizada a lo largo de 10 años en diferentes técnicas, aunque también pasteles sobre papel. Los grabados fueron impresos en talleres como Tiempo Extra Editores, de Emilo Payán; Artegrafías Limitadas, de Alejandro Ehrenberg; Hoja Suelta; Casa Ballena, con el impresor Lenin Fajardo, y Gráfica Zanate, en Oaxaca.

Enfocado ahora en la pintura y el dibujo, Macotela acaba de atravesar un serio problema de salud que, por fortuna, no truncó su producción: “Me puse a dibujar mucho en el hospital, porque no hacía nada más que estar acostado”. Mostró algunos de estos dibujos el año pasado en la galería Acapulco 62. Nunca dejó de crear, porque “los pintores somos así, un poco obsesivos en este sentido. Los que escriben, igual. También los músicos. Pasa que el pintor es más caótico, en el buen sentido de la palabra. Un poco más anarquista, porque el músico serio es más estructurado.

“Quise ser músico antes de ser pintor, porque mi mamá tocaba el piano y mi hermana el violín. Sin embargo, no pude por la lógica del solfeo. Estudié trompeta dos años en el Conservatorio Nacional de Música. Allí conocí a Arturo Márquez, a quien he dicho que soy un músico frustrado, a lo que responde: ‘si hubieras sido músico, serías un pintor frustrado’. Amo la música; siempre ha sido muy importante para mí. La pintura y la música son las artes más cercanas: se identifican más en conceptos y lenguajes”.

–¿Porque la pintura le da más libertad?

– Sí, y porque mi maestro, Gilberto Aceves Navarro –en la Escuela Nacional de Artes Plásticas– nos obligaba a dibujar como bestias. Día y noche sin parar. Nos hizo comprender que el dibujo es la parte estructural de la pintura. Hay pintores que casi no dibujan, son más puristas, digamos. Aunque en la mayoría el alma es el dibujo, un poco. Así es en el caso de todo mi trabajo, sobre todo en la gráfica.