▲ Trabajadores y activistas demandaron el ingreso al refugio para constatar la salud de los animales.

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 26

Trabajadores del Refugio Franciscano y activistas de apoyo a los animales bloquearon dos carriles de la carretera federal México-Toluca, a la altura del kilómetro 17.5, para exigir que los dejaran ingresar con el fin de valorar el estado de más de mil perros y gatos que eran atendidos en el inmueble. El cierre de la circulación generó largas filas de automóviles que buscaban salir de la ciudad.

Los inconformes expusieron que los animales fueron rescatados por encontrarse en malas condiciones o haber sido abandonados, pero tras ser desalojados no han recibido atención, por lo cual están en riesgo de que su situación empeore, incluso algunos podrían morir porque llevan más de 48 horas sin alimento.

Durante la protesta, los cuidadores demandaron que se mantuviera el refugio y rechazaron que el terreno fuera utilizado para la construcción de nuevas torres de departamentos, ante la posibilidad de que los propietarios realicen un nuevo proyecto inmobiliario.