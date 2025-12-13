Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 26
Empleados de limpia de varias alcaldías vaciaron camiones repletos de basura frente a las oficinas de la Coordinación de Capital Humano de la administración local, ubicadas en avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Centro, para exigir que se les otorgue el dígito sindical que los reconozca como afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
Señalaron que se trató de una protesta organizada por el líder de la sección 1 de limpia y transporte, Hugo Alonso Ortiz, quien busca sindicalizar a 14 mil de sus seguidores, pese a que muchos no cumplen con los requisitos.
Fuentes que pidieron el anonimato para evitar represalias, explicaron que la finalidad es votar en una eventual elección por la presidencia del gremio, a la que aspira Alonso.
Hace casi dos meses, dicho dirigente, con el apoyo de una docena de líderes de otras secciones sindicales, organizó unos comicios en los que participó como candidato único para encabezar la organización; sin embargo, ni el gobierno capitalino ni el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje avalaron el procedimiento por irregularidades.
En la protesta participaron empleados de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Azcapotzalco, donde resultaron intoxicados cuatro policías y un trabajador por el humo.
Participaron cerca de 100 personas que llevaron 12 unidades de recolección con las que bloquearon el cruce de la vialidad con el Eje Central Lázaro Cárdenas, luego arrojaron los desechos para incendiarlos, por lo que el Heroico Cuerpo de Bomberos tuvo que intervenir.
A las 10:55 horas, paramédicos arribaron para atender a los intoxicados. Luego de más de dos horas, los quejosos se retiraron, por lo que otro grupo llegó a recoger la basura de la avenida. Pasadas las 14 horas se restableció la circulación, según reportó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
A principios de este año el gobierno capitalino se comprometió a basificar a más de 24 mil trabajadores, pero en septiembre pasado fue cuando se formalizó dicha acción para 14 mil empleados contratados bajo el esquema de nómina 8, con convenios anuales y algunas prestaciones, la mayoría de ellos de limpia.