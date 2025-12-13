Alejandro Cruz y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 26

Empleados de limpia de varias alcaldías vaciaron camiones repletos de basura frente a las oficinas de la Coordinación de Capital Humano de la administración local, ubicadas en avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Centro, para exigir que se les otorgue el dígito sindical que los reconozca como afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Señalaron que se trató de una protesta organizada por el líder de la sección 1 de limpia y transporte, Hugo Alonso Ortiz, quien busca sindicalizar a 14 mil de sus seguidores, pese a que muchos no cumplen con los requisitos.

Fuentes que pidieron el anonimato para evitar represalias, explicaron que la finalidad es votar en una eventual elección por la presidencia del gremio, a la que aspira Alonso.

Hace casi dos meses, dicho dirigente, con el apoyo de una docena de líderes de otras secciones sindicales, organizó unos comicios en los que participó como candidato único para encabezar la organización; sin embargo, ni el gobierno capitalino ni el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje avalaron el procedimiento por irregularidades.