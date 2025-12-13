Josefina Quintero M.

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 25

Las reuniones para el proceso de consulta que se realizará en el poblado de San Francisco Tecoxpa, alcaldía Milpa Alta, en busca de aprobar la construcción de la línea 6 del Cablebús, ha generado inconformidad y confrontaciones al no respetarse los derechos y la autonomía de los pueblos.

Integrantes de la comunidad acusaron a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi) de contratar personal externo para llevar a cabo estas acciones, lo que la eximiría de cualquier violación a la ley.

Los pobladores reclamaron su derecho a participar en el proceso, luego de que a puerta cerrada el representante suplente Luis Linares se reunió con las comisiones con la finalidad de determinar la consulta, a pesar de que esas decisiones se discuten en una asamblea.

Acusan a funcionario de ser parcial

Responsabilizaron al funcionario de que su actuación favorece el proceso del Cablebús, lo que generó primero una confrontación verbal y luego, al encenderse los ánimos, llegó a los golpes.