Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 25

Con el comienzo de la demolición de la Escuela Libre de Homeopatía de México y la clínica Doctor Higinio G. Pérez el pasado jueves, vecinos de las calles Peralvillo y Santa Lucía, en la colonia Morelos, se enteraron de que el predio será destinado al programa de Utopías del gobierno local.

Si bien consideraron que dicho proyecto será mejor que la apertura de un albergue para migrantes, como se pretendía hacer, coincidieron en que de haber sido consultados hubieran preferido que se mantuviera el hospital.

En el “uno de Santa Lucía”, vecindad conocida así por su número exterior, uno de sus residentes –quien optó por el anonimato, al igual que las demás personas consultadas–, recordó que de niño su mamá lo llevaba a los consultorios donde los médicos eran asistidos por monjas y, con otros niños de la zona, entraban al jardín a jugar junto a un ahuehuete, que sigue allí, aunque los edificios ahora en demolición de la escuela y la clínica “son construcciones nuevas”.

Frente a la vecindad reconstruida tras el terremoto de 1985, conocida antaño como de los cien lavaderos y donde aseguró se filmaron escenas de la película El bombero atómico, de Cantinflas en 1952, pregunta de entrada, “¿qué es la Utopía? Tras la explicación, dice que “por sentido común es mejor que un albergue, pero como hospital estaba bien”.