Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 24

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó que hasta ayer aproximadamente 13 millones de personas acudieron a la Basílica con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, con lo que concluyó el periodo de tránsito más intenso de peregrinos.

Esa cantidad de personas llegó entre el 5 de diciembre y la madrugada del 12, lo que significa, según los datos oficiales, que en ese lapso el recinto religioso recibió la visita de poco más de 10 por ciento de la población del país –que es de 126 millones 14 mil 24 personas–, incluso rebasó el número de habitantes de la capital mexicana, que es de 9 millones 209 mil 944.

La misma información indica que la mayor parte de los feligreses llegaron entre el medio día del 11 de diciembre y las 5 horas del viernes, con 8 y medio millones de personas, toda vez que, según información de la alcaldía Gustavo A. Madero, entre el 5 y 10 de este mes acudieron al templo un millón de peregrinos; para las 12 horas del día siguiente, sumaban ya 4.5 millones.

Se dieron casi 6 mil atenciones médicas

La Secretaría de Gobierno precisó que el operativo de seguridad y atención a los feligreses continuará hasta el domingo, toda vez que se prevé que arriben más personas al recinto religioso. De hecho, durante buena parte de la jornada de ayer se vieron miles de peregrinos caminar por el camellón de la Calzada de Guadalupe rumbo al recinto; sin embargo, las autoridades ya no dieron más información sobre la asistencia de personas.