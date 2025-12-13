▲ El operativo comenzó en la avenida Pino Suárez, donde a las 13 horas ya había sido detenida una persona. Foto Cuartoscuro

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 24

El programa Conduce sin Alcohol –en su modalidad permanente por las posadas, Navidad y Año Nuevo– arrancó ayer con la instalación de hasta mil 130 puntos de revisión en zonas estratégicas de la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

La estrategia cumplió 22 años y ha permitido, según cifras oficiales, la disminución de 77 por ciento de accidentes de tránsito mortales, por lo que ha demostrado que salva vidas. Incluso, tan sólo en lo que va de la actual administración, se han evitado 15 mil posibles siniestros gracias a la detención del mismo número de personas que conducían bajo los efectos del alcohol, lo que significa un promedio de poco más de mil automovilistas al mes.

De hecho, en las más de dos décadas de aplicación del programa, se han realizado más de 2 millones de pruebas que han derivado en la remisión de más de 200 mil vehículos al corralón y 278 mil personas retiradas de la vía pública por exceder el consumo de bebidas embriagantes en el afán por conducir su vehículo.

La jefa de Gobierno de la ciudad, Clara Brugada Molina, dio el banderazo de salida a la edición decembrina de este año del también llamado alcoholímetro, con el que “no buscamos castigar, sino evitar tragedias”. El comienzo del operativo fue en la avenida Pino Suárez, donde un conductor fue bajado y presentado al juez cívico tras superar los niveles permitidos de alcohol en la sangre y su vehículo fue remitido al corralón.