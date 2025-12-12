César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 35

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización por el que se ordena difundir la Lista de Personas que pueden desempeñarse como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 2026.

En el documento se instruye a la Unidad de Peritos Judiciales que se apoye en las áreas administrativas competentes para proveer lo necesario a fin de que la Lista se publique en el DOF, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el portal del OAJ, en Internet e Intranet.