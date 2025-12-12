Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 35
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización por el que se ordena difundir la Lista de Personas que pueden desempeñarse como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 2026.
En el documento se instruye a la Unidad de Peritos Judiciales que se apoye en las áreas administrativas competentes para proveer lo necesario a fin de que la Lista se publique en el DOF, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el portal del OAJ, en Internet e Intranet.
Asimismo, pide a la Unidad de Peritos Judiciales realizar los trámites correspondientes ante la Dirección General de Gestión Judicial para que se difunda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Sistema Integral de Gestión de Expedientes, la Lista de Personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación correspondiente a 2026, así como el Directorio de Peritas y Peritos.