Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 35
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario del presupuesto autorizado para 2026 en el ramo 11, el cual contempla recursos por 523 mil 858 millones de pesos.
De ese monto, 199 mil 674 millones corresponden al sector central, que incluye fondos por 26 mil millones de pesos para La Escuela es Nuestra, uno de los programas estrella de la actual administración.
Además, 79 mil 344 millones están etiquetados para la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural; otros 26 mil 228 millones a la Subsecretaría de Educación Media Superior y 22 mil 265 millones para la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios. Y el Colegio de Bachilleres contará con 2 mil 402.5 millones de pesos.
En la inversión destinada a órganos administrativos desconcentrados, destacan los 186 mil 134 millones para la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; así como 22 mil 801.3 millones para el Instituto Politécnico Nacional, mientras el Tecnológico Nacional de México, la institución pública de educación superior con la mayor matrícula en el país, con más de 600 mil alumnos, tendrá fondos por 22 mil 385.1 millones de pesos.
De los recursos que se destinarán el año próximo a las entidades del Estado, que se elevan a 89 mil 909.4 millones de pesos, la Universidad Nacional Autónoma de México, recibirá 53 mil 748.5 millones de pesos. En contraste, la Autónoma Metropolitana tiene asignados 10 mil 90.7 millones de pesos.
Atención al rezago
El Consejo Nacional de Fomento Educativo, que atiende a población que reside en localidades de alta y muy alta marginación, donde ofrece servicios de educación inicial, primaria y secundaria, tendrá fondos por 5 mil 124.7 millones de pesos.
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que atiende a población de 15 años y más, y que de acuerdo con cifras oficiales incluye a más de 51 millones de mexicanos que no han concluido su educación básica, media superior o son analfabetos, contará con recursos por mil 757.1 millones de pesos.
En tanto, el organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García contará con 3 mil 105.3 millones de pesos para atender más de 208 sedes y concretar la instalación de 20 más.