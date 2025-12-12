Laura Poy Solano

Viernes 12 de diciembre de 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario del presupuesto autorizado para 2026 en el ramo 11, el cual contempla recursos por 523 mil 858 millones de pesos.

De ese monto, 199 mil 674 millones corresponden al sector central, que incluye fondos por 26 mil millones de pesos para La Escuela es Nuestra, uno de los programas estrella de la actual administración.

Además, 79 mil 344 millones están etiquetados para la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural; otros 26 mil 228 millones a la Subsecretaría de Educación Media Superior y 22 mil 265 millones para la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios. Y el Colegio de Bachilleres contará con 2 mil 402.5 millones de pesos.

En la inversión destinada a órganos administrativos desconcentrados, destacan los 186 mil 134 millones para la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; así como 22 mil 801.3 millones para el Instituto Politécnico Nacional, mientras el Tecnológico Nacional de México, la institución pública de educación superior con la mayor matrícula en el país, con más de 600 mil alumnos, tendrá fondos por 22 mil 385.1 millones de pesos.