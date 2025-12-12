César Arellano García

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 35

Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, continuará prófugo de la justicia, luego de que una juez federal le negó el amparo contra la orden de aprehensión por el desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad y por el cual cuatro ex colaboradores del michoacano ya fueron vinculados a proceso.

El ex servidor público promovió la demanda ante el juzgado noveno de distrito en materia penal en Ciudad de México, donde también reclamó la orden de comparecencia y presentación girada en su contra. Autoridades federales lo acusan por lo delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La juez Viridiana Berenice Quiroz declaró infundados los argumentos del Corona, quien argumentó violación a sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, y le negó la protección de la justicia. La togada afirmó que la orden de aprehensión se justifica por haberse cumplido los requisitos establecidos en la propia Constitución, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.