n reciente publicación del Consejo Nacional de Población (Conapo), La situación demográfica de México 2025, se incluyen 12 artículos que privilegian el análisis de temas relativos a las comunidades indígenas, a fin de ampliar el conocimiento, orientar las políticas públicas dirigidas a esta población y reivindicar el papel histórico de las mujeres indígenas en el Año de la Mujer Indígena.

En colaboración anterior resumí uno de los apartados, el que aborda el feminicidio indígena. En esta ocasión presento el artículo “Mujeres hablantes de lenguas indígenas en México y estrategias digitales en la preservación del patrimonio inmaterial”, elaborado por Alberto Carrera Portugal, académico de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El texto analiza los preceptos, proyectos, estrategias y desafíos detectados en la salvaguardia de las lenguas indígenas, considerando el papel central que tienen las mujeres indígenas en su consecución, la importancia que han adquirido las tecnologías digitales de comunicación e información y el rol que podría jugar la inteligencia artificial (IA). Se contemplan proyectos y experiencias nacionales e internacionales en las que se conjugan las capacidades de las herramientas digitales en favor de la conservación de las lenguas indígenas y la relevancia del rol de las mujeres indígenas en sus núcleos familiares y comunitarios.

Cada dos semanas desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual; se calcula que existen 8 mil 324 lenguas en el mundo y unas 7 mil siguen en uso, centenares tienen cabida en los sistemas educativos y en el dominio público, y menos de 100 se utilizan en el mundo digital (Unesco). En Latinoamericana y el Caribe se estima que existen 560 lenguas vivas, al menos una de cada cinco comunidades indígenas las dejó de usar y 26 por ciento de las lenguas originarias se encuentran en un inminente peligro de extinción (Banco Mundial, 2019). Por su parte, el Observatorio Regional de Derechos de los Pueblos Indígenas señaló que 500 lenguas vivas en América Latina atraviesan por un contexto de menor a mayor amenaza o riesgo y que 25 por ciento se encuentran en franco peligro de desaparecer. La población mínima estimada para asegurar la transmisión de generación en generación de una lengua es de 100 mil hablantes, aproximadamente. Entre los múltiples factores de extinción de lenguas están los relacionados con los procesos de transmisión o recreación intergeneracional de las tradiciones orales, la movilidad humana, la migración forzada y el desplazamiento por hechos climatológicos o violencia.

En México, 7.4 millones de personas de 3 años y más son hablantes de lengua indígena (HLI, 5.9 por ciento de la población); las entidades federativas que concentran los mayores porcentajes de HLI son: Oaxaca (27.3 por ciento), Yucatán (26.1), Chiapas (23.4), Quintana Roo (14.1) y Guerrero (13.9) (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Enadid, 2023). Es relevante el papel de las mujeres indígenas en al menos dos sentidos: como actoras sociales con agencia en la promoción de proyectos de rescate y preservación de las lenguas, y como ciudadanas en el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. En la actualidad, es fundamental no perder de vista el ámbito de las tecnologías digitales (TIC) como parte de los desafíos. Hace falta articular, acompañar y vincular la construcción del ejercicio ciudadano de las mujeres indígenas con la preservación de las lenguas maternas en las plataformas y espacios configurados por las TIC. Actualmente, jóvenes indígenas aprovechan las herramientas y plataformas digitales para preservar lenguas en riesgo de desaparecer: crean diccionarios en línea, aplicaciones y recursos multimedia que promueven en redes sociales para conectar a jóvenes con hablantes habituales. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha desarrollado materiales en lenguas indígenas para prevenir enfermedades y fomentar su utilización en los medios de comunicación y plataformas digitales, y se organiza la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, con actividades presenciales y digitales. Consulte el artículo completo en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1019976/Libro_LSDM_2025_02sep2025-111-122.pdf.