l conmemorarse los 30 años de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la Colección Al Faro Zapatista se ha empeñado en la inconmensurable tarea de editar 30 libros, con la participación de más de 50 autores y colectivos, que, como señala Carlos Tornel en su megarreseña “Tejer redes de rebeldía y sembrar la esperanza: 30 años, 30 libros y lecciones del zapatismo”: “es quizás una de las aproximaciones más completas y sistemáticas de recuperación de las contribuciones del zapatismo”. Esto es posible gracias al encomiable apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Cooperativa Editorial Retos, la Cátedra Jorge Alonso-Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad de Guadalajara y Al Faro Zapatista, San Cristóbal de Las Casas y Buenos Aires.

En particular, el tomo III, Autonomía zapatista frente a la tormenta, editado por Xóchitl Leyva Solano, Lola Cubells, Jorge Alonso y Axel Köhler, y publicado este año en España por la Asociación Cultural Traficante de Sueños, desarrolla una temática crucial para comprender el zapatismo, y que refiere a los procesos autonómicos que se inician en los intensos debates sostenidos en las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal, en las que los zapatistas abren la participación de múltiples sectores de la sociedad civil y una significativa representación de pueblos indígenas, en lo que para muchos fue lo más cercano a un congreso constituyente.

En palabras de los editores, el libro muestra “tres grandes ríos que permiten navegar hacia el mar de la autonomía zapatista. El primero analiza el tiempo-espacio y la historia del zapatismo. En el segundo se abordan y analizan las diferentes aristas de la autonomía zapatista. Sus formas autónomas de gobierno de facto y sin permiso, sus agroecologías emancipatorias, el sistema de las artes y la comunicación zapatista frente al proyecto de la Cuarta Transformación y la Tormenta. Los tres ríos ponen al centro la palabra y la obra zapatista”.

En efecto, la obra en comento cuenta con una presentación de los editores y nueve capítulos en sus 310 páginas, en las que se aborda, por Carlos y Jorge Alonso, un somero acercamiento al zapatismo. “Delirios zapatistas”, por Jorge Regalado Santillán. “El nosotros zapatista y el tiempo como flor y rebeldía”, por Sergio Tischler Visquerra. “La autonomía zapatista, un faro en la lucha por la vida”, por Jerome Baschet. “Agroecología (s) emancipatoria (s) para un mundo donde florezcan muchas autonomías”, por Valentín Val y Peter M. Rosset. “Cartas náuticas para un mar tormentoso”, por el colectivo Radio Zapatista. “Arte y política”, por Francisco de Parres Gómez. “Los Tercios Compas. Comunicación audiovisual autónoma zapatista”, por Axel Köhler. “Legado de los pueblos y las comunidades zapatistas a la lucha por la tierra y la vida frente a la Tormenta”, por René Olvera Salinas y Alonso Gutiérrez Navarro.