n este periodo de guerras generalizadas, puede ser necesario repasar algunos principios sobre el conflicto armado entre estados y el papel de los pueblos. En estos momentos de honda confusión, parece necesario aclarar que no hablamos desde las instituciones existentes, sino desde el anticapitalismo y las resistencias a la violencia y los genocidios en curso.

El primer caso es el de la guerra entre grandes estados, en general, potencias nucleares. Esta guerra, hoy, no es directa, sino a través de terceros, ya que por ahora evitan una confrontación que tendría enormes consecuencias, ya que es muy probable que en ese escenario se lleguen a utilizar armas nucleares. Aquí no caben las medias tintas: para los pueblos no hay potencias buenas y todas forman parte de un mismo sistema capitalista, patriarcal y colonial.

Aunque debería ser ocioso mentarlo, el núcleo de la dominación imperial son los Estados Unidos (a la cabeza del Norte global), mientras las potencias que lo desafían (China y Rusia) no sólo forman parte del mismo sistema, sino que son igualmente opresivas y buscan la hegemonía. Existen partidos de izquierda y hasta movimientos que defienden la tesis de que China es un país socialista, con la misma escasa seriedad con que un académico argentino encuentra similitudes entre Putin y Lenin.

El segundo caso es el de la agresión de una potencia (grande o mediana) hacia una nación de la periferia del sistema-mundo, en cuyo caso cabe defender la soberanía del país agredido, sin cortapisas y más allá del gusto o disgusto por el régimen que lo gobierne. Este es el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, de la guerra de Arabia Saudí (y varias potencias occidentales) contra Yemen, y de la amenaza de invasión de Estados Unidos contra Venezuela. Es la tremenda historia de las más de 50 intervenciones de Washington en nuestra región desde fines del siglo XIX.

Aquí también las izquierdas esgrimen un doble discurso. Denunciamos con toda razón los asesinatos de miles de niñas y niños palestinos, pero no decimos una palabra sobre los dolores que sufre la sociedad ucrania. ¿O es que la vida de niños y niñas las cotizamos en el altar de la conveniencia geopolítica? De más está decir que actitudes como ésta desacreditan a las izquierdas y las convierten en meras piezas del tablero de ajedrez global.

El tercer caso es el de la agresión de una potencia o de un Estado-nación hacia un pueblo, como es el caso de la violencia y genocidio del pueblo palestino por Israel y Estados Unidos. Pero también podemos incluir la violencia contra el pueblo kurdo por parte de cuatro estados (Turquía, Irak, Irán y Siria). Es la típica historia del colonialismo y del imperialismo, de la invasión y agresión a los pueblos de Vietnam, Mozambique y Angola, de la ocupación de África, India y China por las potencias europeas en el pasado.