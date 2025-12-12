Política
Suspenden sanción a firmas de seguridad involucradas en cierre de museos
Suspenden sanción a firmas de seguridad involucradas en cierre de museos
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 16

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó ayer, a través de dos circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la suspensión provisional de las sanciones impuestas a la empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, involucrada en la polémica que en junio pasado llevó al cierre temporal de varios recintos culturales administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las medidas también incluyen a la compañía Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, SA de CV, que promovió recursos legales de manera conjunta.

De acuerdo con las circulares, el juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa ordenó dejar sin efecto, por ahora, las inhabilitaciones que impedían a ambas firmas participar en procedimientos de contratación pública. Las suspensiones derivan del juicio de amparo 2080/2025 y del juicio de nulidad 19965/25-17-13-2, en los que las firmas impugnan resoluciones emitidas en septiembre pasado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

