Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 16

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó ayer, a través de dos circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la suspensión provisional de las sanciones impuestas a la empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, involucrada en la polémica que en junio pasado llevó al cierre temporal de varios recintos culturales administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las medidas también incluyen a la compañía Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, SA de CV, que promovió recursos legales de manera conjunta.