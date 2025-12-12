Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 16

La cooperación entre China y México ha dado grandes resultados, pero aún existen amplias oportunidades para profundizar y hacer florecer los intercambios comerciales, industriales, científicos y culturales entre ambas naciones, afirmó este jueves el embajador chino en México, Chen Daojiang. En la conferencia Experiencias de Formación en China, celebrada en la sede de la embajada, el diplomático invitó a estudiantes y académicos mexicanos a contribuir al fortalecimiento de los vínculos bilaterales, en un acto donde jóvenes sinólogos relataron sus experiencias tras una reciente visita académica al gigante asiático.

Al inaugurar el encuentro, en el que participaron académicos que viajaron como parte del Programa de Jóvenes Sinólogos Visitantes 2025, Chen recordó que la civilización china, con 5 mil años de historia, combina continuidad y transformaciones dinámicas.

Subrayó que la sinología funciona como un puente entre China y el mundo y explicó que los ponentes estudiaron patrimonio cultural en Gansu, esencia civilizatoria en Shandong, procesos de modernización en Guangdong e industria cultural y digital en Pekín y Chengdú.