Llevan 45 días en paro
Alumnos se reunirán con Delgado el 18 de diciembre, señalan profesores
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 16
Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que está en paro desde el pasado 28 de octubre, informaron que la asamblea estudiantil realizada el miércoles acordó acudir a una cita el próximo 18 de diciembre con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.
Sin embargo, destacaron que el planteamiento central del movimiento estudiantil es que la dependencia federal destituya a la rectora Rosa María Torres Hernández, a quien responsabilizan de las condiciones de deterioro y abandono en que se encuentra la institución.
En entrevista con La Jornada, indicaron que también se entregó el resultado del sondeo a la comunidad de la UPN, donde 95 por ciento de los docentes votó a favor de la salida de Torres Hernández, y más de mil alumnos.
El pasado lunes, una comisión de enlace, integrada por académicos, acompañó a los estudiantes hasta la sede de la dependencia federal para solicitar la reunión con el secretario Delgado Carrillo.
“Fueron atendidos por Mauricio Reyes, director de Concertación de la dependencia federal, quien pidió a los estudiantes elaborar una agenda de trabajo de lo que se abordaría en la reunión, y condicionó la realización del encuentro a que se retirara el plantón que habían instalado los estudiantes”, indicaron los docentes.
Por su parte, los alumnos acordaron en su asamblea estudiantil continuar con el paro y acudir a la reunión prevista con el titular de la SEP, pues insistieron en que “no vamos a desistir hasta que logremos que se atiendan nuestras demandas”.
Los profesores-investigadores destacaron que hoy concluye oficialmente el semestre escolar en la UPN, por lo que “nos mantenemos en el acuerdo de no emitir ninguna evaluación de los estudiantes, y tendrá que analizarse en enero próximo la posibilidad de establecer mecanismos de recuperación del semestre, pero será hasta en tanto se resuelva el conflicto estudiantil que llevó al paro de labores desde hace 45 días”.
A través de redes sociales, los estudiantes de las unidades de la UPN en la Ciudad de México informaron de la realización de actividades culturales, así como de una posada para el próximo 15 de diciembre.
Los alumnos inconformes mantienen la exigencia de renuncia de Torres Hernández, así como la contratación de más docentes y la atención a la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas, así como la resolución de los distintos pliegos petitorios que han elaborado por cada licenciatura.