▲ Los alumnos responsabilizan a la rectora del deterioro y abandono de la institución, cerrada desde el 28 de octubre. Foto Jorge Ángel Pablo García

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 16

Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que está en paro desde el pasado 28 de octubre, informaron que la asamblea estudiantil realizada el miércoles acordó acudir a una cita el próximo 18 de diciembre con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Sin embargo, destacaron que el planteamiento central del movimiento estudiantil es que la dependencia federal destituya a la rectora Rosa María Torres Hernández, a quien responsabilizan de las condiciones de deterioro y abandono en que se encuentra la institución.

En entrevista con La Jornada, indicaron que también se entregó el resultado del sondeo a la comunidad de la UPN, donde 95 por ciento de los docentes votó a favor de la salida de Torres Hernández, y más de mil alumnos.

El pasado lunes, una comisión de enlace, integrada por académicos, acompañó a los estudiantes hasta la sede de la dependencia federal para solicitar la reunión con el secretario Delgado Carrillo.

“Fueron atendidos por Mauricio Reyes, director de Concertación de la dependencia federal, quien pidió a los estudiantes elaborar una agenda de trabajo de lo que se abordaría en la reunión, y condicionó la realización del encuentro a que se retirara el plantón que habían instalado los estudiantes”, indicaron los docentes.