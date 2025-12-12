“La SRE debe garantizar la libertad religiosa”
Lenia Batres votó en contra; considera que se afectará la seguridad
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 15
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no podrá negar a las mujeres tomarse la fotografía para el pasaporte mexicano usando hiyab y otras prendas religiosas, siempre que el rostro quede completamente visible, determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por ocho votos contra uno, el pleno avaló los proyectos del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y de Yasmín Esquivel Mossa, quienes coincidieron en que el Reglamento de Pasaportes de la cancillería debe garantizar el derecho a la libertad religiosa y la no discriminación.
El caso llegó a la Corte al revisarse dos amparos de mujeres musulmanas contra el artículo 14, fracción IV del reglamento, luego de que en oficinas de la cancillería en Chihuahua y Ciudad de México se les negó el pasaporte por negarse, por motivos religiosos, a retirarse el hiyab para la fotografía.
Oportunidad histórica para proteger derechos
“Es una oportunidad histórica para que este alto tribunal proteja los derechos de las mujeres para decidir lo que por esencia nos pertenece, tener suficiente libertad para elegir profesar una religión o a no tener una religión, contar con la libertad para vivir conforme a los dictados de nuestra conciencia y de la religión”, expuso Esquivel Mossa.
La ministra Lenia Batres votó en contra, al afirmar que la norma responde a fines legítimos de seguridad e identificación y que “nadie puede alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y las obligaciones prescritas en las leyes”.
Cuestionó la propuesta de Esquivel Mossa por privilegiar prácticas religiosas sobre obligaciones de seguridad, basada en “argumentaciones que considero, con todo respeto, tienden a la demagogia”, y advirtió riesgos de abrir excepciones por creencias, enfatizando la separación Iglesia-Estado.
“De iniciarse la práctica de declarar constitucionales normas que se contraponen con la preservación de la seguridad nacional y el orden público de la nación se llegaría a extremos de permitir la poligamia ante el registro civil, los sacrificios de animales por prácticas de santería, el sometimiento de niñas y niños a prácticas religiosas, la mutilación genital que prevén algunas religiones actualmente, la prohibición de transfusiones de sangre, entre otros ejemplos que hoy en día no son compatibles con el orden público”, señaló.
El ministro presidente Aguilar Ortiz propuso invalidar la frase “cabeza descubierta”, pero ajustó su proyecto ante la mayoría, que la consideró una norma general y neutral. La ministra Loretta Ortiz advirtió que eliminarla podría generar incertidumbre y afectar la confiabilidad del pasaporte mexicano.
En ambos fallos, el alto tribunal determinó que pueden conciliarse los fines de seguridad e identificación del reglamento con la libertad religiosa. Con ello, aunque la regla de foto con la cabeza descubierta se mantiene, debe aplicarse con flexibilidad: de manera excepcional, si la persona acredita que usa una prenda religiosa que no obstruye su identificación, puede portarla en la fotografía del pasaporte.