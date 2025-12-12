Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 15

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no podrá negar a las mujeres tomarse la fotografía para el pasaporte mexicano usando hiyab y otras prendas religiosas, siempre que el rostro quede completamente visible, determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por ocho votos contra uno, el pleno avaló los proyectos del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y de Yasmín Esquivel Mossa, quienes coincidieron en que el Reglamento de Pasaportes de la cancillería debe garantizar el derecho a la libertad religiosa y la no discriminación.

El caso llegó a la Corte al revisarse dos amparos de mujeres musulmanas contra el artículo 14, fracción IV del reglamento, luego de que en oficinas de la cancillería en Chihuahua y Ciudad de México se les negó el pasaporte por negarse, por motivos religiosos, a retirarse el hiyab para la fotografía.

Oportunidad histórica para proteger derechos

“Es una oportunidad histórica para que este alto tribunal proteja los derechos de las mujeres para decidir lo que por esencia nos pertenece, tener suficiente libertad para elegir profesar una religión o a no tener una religión, contar con la libertad para vivir conforme a los dictados de nuestra conciencia y de la religión”, expuso Esquivel Mossa.

La ministra Lenia Batres votó en contra, al afirmar que la norma responde a fines legítimos de seguridad e identificación y que “nadie puede alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y las obligaciones prescritas en las leyes”.