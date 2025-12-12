Ángeles Cruz Martínez

El reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS) lleva más de un año de retraso. Es urgente su publicación para cumplir con ese derecho humano, afirmaron la Alianza por la Salud Alimentaria y La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.

El ordenamiento es indispensable para avanzar hacia un sistema agroalimentario justo y saludable. Como parte del mismo ordenamiento se debe instalar el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Medio Ambiente y Competitividad, mediante el cual se promoverán políticas que garanticen el derecho a la alimentación adecuada y sostenible, con participación social efectiva.

Aunque las agrupaciones civiles reconocen la voluntad del gobierno federal para cambiar un sistema que durante más de 30 años favoreció el crecimiento de monopolios y ganancias por la fabricación de alimentos ultraprocesados que han contribuido a la emergencia sanitaria que representan la obesidad y la diabetes país, recalcaron que hay que ir más allá del discurso.