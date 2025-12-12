Estarán listos para reanudar bloqueos, advierten
Berdegué, sin respuesta a frijoleros que denuncian violación de convenio
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 14
En un nuevo intento por retomar el diálogo, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) anunciaron que el próximo martes al mediodía se reunirán en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), pero advirtieron que “no vamos a confiar, vamos a estar preparados en las carreteras para iniciar bloqueos en caso de no llegar a un acuerdo”.
En conferencia de prensa en el Monumento a la Revolución, los dirigentes llamaron a campesinos y transportistas a permanecer ese día a las orillas de las carreteras por si es necesario bloquear puntos estratégicos en caso de no tener una respuesta satisfactoria sobre los precios de los granos y la seguridad para el transporte.
Eraclio Rodríguez, dirigente del frente, indicó que pedirán al gobierno la creación de una reserva estratégica de granos que deberá incluir frijol, trigo, sorgo, maíz blanco, maíz amarillo para la alimentación de los animales y 6 mil millones de pesos para apoyar la comercialización de oleaginosas.
Explicó que la industria tiene sus almacenes llenos y parte de estas reservas son importadas. Recientemente, dijo, les notificaron de una descarga de al menos 50 mil toneladas de maíz blanco importado, probablemente de Estados Unidos, en el puerto de Tuxpan, Veracruz.
“Ellos quieren aguantar más tiempo para que nosotros abandonemos esta lucha y terminemos vendiéndoles barato; por eso el gobierno debe crear este fondo de reserva y dar certeza a nuestros compañeros”, aseguró.
Sobre los amagos de bloqueos, el titular de la Sader, Julio Berdegué, sólo mencionó que “no hay razón. Estamos platicando con ellos”.
Abordado al término de la presentación del informe EAT Lancet 2025: hacia sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos, se le pidió su postura sobre la demanda de los productores de frijol que no han podido vender sus cosechas y por ello tampoco han recibido apoyo económico del gobierno federal. El secretario respondió: “No tengo mensaje ni declaraciones”.
Los productores de frijol han denunciado de manera reiterada el incumplimiento del acuerdo con el gobierno federal para que vendan el grano a 27 pesos el kilogramo sin intermediarios y puedan recibir apoyo económico.