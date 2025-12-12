▲ Agricultores y transportistas anunciaron que volverán a cerrar carreteras si no llegan a acuerdos con las autoridades. En la imagen, protesta en Zacatecas el pasado 3 de diciembre. Foto Cuartoscuro

En un nuevo intento por retomar el diálogo, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) anunciaron que el próximo martes al mediodía se reunirán en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), pero advirtieron que “no vamos a confiar, vamos a estar preparados en las carreteras para iniciar bloqueos en caso de no llegar a un acuerdo”.

En conferencia de prensa en el Monumento a la Revolución, los dirigentes llamaron a campesinos y transportistas a permanecer ese día a las orillas de las carreteras por si es necesario bloquear puntos estratégicos en caso de no tener una respuesta satisfactoria sobre los precios de los granos y la seguridad para el transporte.

Eraclio Rodríguez, dirigente del frente, indicó que pedirán al gobierno la creación de una reserva estratégica de granos que deberá incluir frijol, trigo, sorgo, maíz blanco, maíz amarillo para la alimentación de los animales y 6 mil millones de pesos para apoyar la comercialización de oleaginosas.

Explicó que la industria tiene sus almacenes llenos y parte de estas reservas son importadas. Recientemente, dijo, les notificaron de una descarga de al menos 50 mil toneladas de maíz blanco importado, probablemente de Estados Unidos, en el puerto de Tuxpan, Veracruz.