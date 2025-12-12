Néstor Jiménez

Un fallo reciente de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la que ordenó al PRI renovar su dirigencia en la Ciudad de México y convocar a un proceso en el que sólo participen mujeres, se perfila como el primer paso para generar un precedente que obligue al partido no sólo a modificar su dirigencia en la capital, sino en otras entidades, con efectos que podrían rebotar en otras fuerzas políticas, advirtieron en las filas del tricolor.