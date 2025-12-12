Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 13
Hermosillo, Son., Sonora se colocó como el estado con mayor crecimiento industrial del país durante agosto, al registrar una tasa desestacionalizada mensual de 10.9 por ciento, resultado que refleja el impacto positivo de la política económica promovida por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El mandatario estatal subrayó que estos avances confirman el rumbo firme de las políticas económicas aplicadas en Sonora, enfocadas en el fortalecimiento de sectores estratégicos y la generación de empleos bien remunerados.
De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este avance fue impulsado principalmente por la industria manufacturera, que reportó un incremento interanual de 5.8 por ciento.
Dentro de este sector destaca la manufactura avanzada, considerada pieza clave del Plan Sonora de Energía Sostenible, al alcanzar un crecimiento de 11.4 por ciento, consolidándose como uno de los motores más relevantes de la expansión industrial y de la creación de empleos especializados.