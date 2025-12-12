▲ La política económica promovida por el gobernador Alfonso Durazo (imagen), con apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, permitió a la industria estatal crecer 10.9% en agosto.

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 13

Hermosillo, Son., Sonora se colocó como el estado con mayor crecimiento industrial del país durante agosto, al registrar una tasa desestacionalizada mensual de 10.9 por ciento, resultado que refleja el impacto positivo de la política económica promovida por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal subrayó que estos avances confirman el rumbo firme de las políticas económicas aplicadas en Sonora, enfocadas en el fortalecimiento de sectores estratégicos y la generación de empleos bien remunerados.