Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 13

Debido a sus divisiones internas, el Instituto Nacional Electoral (INE) todavía no tiene una propuesta para entregar a la comisión presidencial encargada de confeccionar la iniciativa de reforma electoral.

Mientras el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados planea incluso llamar a un periodo extraordinario para este fin, si dicho órgano tiene lista su propuesta definitiva en los próximos días, el INE confía en entregarlo el próximo 12 de enero.

El ajuste de agenda en el INE se dio luego de que diversas consejerías manifestaron su inconformidad por el documento de 140 cuartillas elaborado a pedido de la presidenta Guadalupe Taddei, el cual les fue entregado apenas esta semana.

La Jornada publicó este miércoles un extracto del texto titulado Propuesta de mejora normativa, en el cual se expone, por ejemplo, la necesidad de reglamentar la obligatoriedad de votar y participar como funcionario de casilla. Sin embargo, consejeros consultados dijeron que al análisis le faltaba no sólo consenso, sino rigor.

Ayer, después de la sesión del Consejo General, Taddei dijo a la prensa que el documento en referencia es interno, un “primer saque”.

El comentario contrasta con el contenido del oficio con fecha 10 de diciembre de 2025 (INE/SE/3777/2025), dirigido a los presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), en el cual se anuncia que se entregaría la propuesta de inmediato.

“Por instrucciones de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, se les comunica que las propuestas para la reforma electoral ante la comisión presidencial se llevarán a cabo el próximo lunes 15 de diciembre, a las 12 horas, en las instalaciones ubicadas en Barcelona 32, colonia Benito Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

“Lo anterior, con el propósito de que sus aportaciones, diagnósticos y perspectivas institucionales, previamente remitidas, queden entregadas y explicadas ante dicha comisión (sic)”.