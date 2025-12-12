Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 13

Si la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tiene lista su propuesta definitiva en los próximos días, la Cámara de Diputados podría convocar a un periodo extraordinario para su análisis, a mediados de enero, en el cual también sería posible abordar algunos temas pendientes de la agenda legislativa, señaló el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.

“Estamos viendo seriamente con algunos miembros de la comisión presidencial si ya concluyeron sus trabajos y si habría posibilidades de que nos mandaran ya la iniciativa por medio de la Permanente para empezar antes el análisis, dado que diciembre es un buen momento para revisar y analizar con calma”, indicó el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila.

Si llegara la próxima semana la iniciativa de reforma electoral, “no se descarta que iniciemos, a mediados de enero, un periodo extraordinario”, afirmó el legislador, quien dijo que en ese caso podrían discutirse otras iniciativas que no se han desahogado.

Entre ellas, expuso, está una propuesta ya avalada en el Senado, elaborada por la presidenta de la colegisladora, Laura Itzel Castillo (Morena), para redactar una descripción más amplia y clara del delito de abuso sexual. Lo anterior, a raíz de la agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en semanas recientes.