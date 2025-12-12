Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 12

México está de moda en el mundo no sólo como atractivo turístico –pues ha crecido en captación de visitantes–, sino también porque existe interés en conocer la transformación política y social en curso, así como la manera en que ha logrado reducir los niveles de pobreza, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, apuntó, por ser una de las pocas naciones donde gobierna una mujer.

La mandataria atribuyó en gran medida el atractivo internacional que representa el país a la herencia de las grandes civilizaciones y a las aportaciones de los pueblos originarios, que representan un gran legado y expresan nuestra historia milenaria en la riqueza cultural que aportan al país.

“Durante todo el periodo neoliberal trataron de borrar esa parte de nuestra historia; hoy no, es la recuperación de la dignidad del pueblo de México. Ese es el primerísimo lugar”.