Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 12
El Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo emitir el acuerdo relativo a la forma en que se aplicará por primera vez en el país el voto electrónico –el año próximo en Coahuila– debido a la ausencia del consejero Jorge Montaño.
Si bien había admisión a la prueba piloto –sólo con la población en situación de postración y su cuidador primario–, el empate 5-5 surgió en la manera en que debía recogerse este sufragio. La presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, dijo que Montaño estaba en una intervención quirúrgica, por lo que la falta estaba plenamente justificada.
En el Consejo General no hay voto de calidad, así que ante el reiterado empate, deberá repetirse todo el proceso, análisis y votación en la sesión de la próxima semana.
Por lo pronto, aprobó los lineamientos, el modelo de operación y la documentación comicial para la organización del voto de personas en prisión preventiva, igualmente para la elección de Coahuila en 2026.
Dania Ravel, presidenta de la comisión temporal para dar seguimiento al proceso en esa entidad, dijo que esta es una oportunidad para maximizar los derechos de reclusos, quienes al no estar sentenciados pueden votar, en este caso por las 25 diputaciones del Congreso local.
Recordó que esta opción para reos se ha realizado en cinco procesos electorales, uno federal, otro concurrente y tres locales, en los que se emitieron 33 mil 974 sufragios.
En ocho centros penitenciarios de la entidad están recluidas 3 mil 347 personas; esta votación anticipada se realizará del 18 al 24 de mayo de 2026.
En otro punto de la sesión, también relativo a estos comicios, se avaló el uso de la urna electrónica en la modalidad de prueba piloto válida, a aplicar en todas las casillas especiales que se instalen en Coahuila.