Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 12

El Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo emitir el acuerdo relativo a la forma en que se aplicará por primera vez en el país el voto electrónico –el año próximo en Coahuila– debido a la ausencia del consejero Jorge Montaño.

Si bien había admisión a la prueba piloto –sólo con la población en situación de postración y su cuidador primario–, el empate 5-5 surgió en la manera en que debía recogerse este sufragio. La presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, dijo que Montaño estaba en una intervención quirúrgica, por lo que la falta estaba plenamente justificada.

En el Consejo General no hay voto de calidad, así que ante el reiterado empate, deberá repetirse todo el proceso, análisis y votación en la sesión de la próxima semana.

Por lo pronto, aprobó los lineamientos, el modelo de operación y la documentación comicial para la organización del voto de personas en prisión preventiva, igualmente para la elección de Coahuila en 2026.