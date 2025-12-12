▲ La secretaria ejecutiva delINE, Claudia Arlett Espino, aprovechó ayer la sesión del Consejo General para que la peinaran. Foto Luis Castillo

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 12

Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que estudiará si hay conflicto de intereses en la licitación de la producción de credenciales para votar, otorgada a Cosmocolor en alianza con la empresa pública Talleres Gráficos de México (TGM).

“Eso me parece delicado, muy delicado. Talleres Gráficos es de la Secretaría de Gobernación y no tendría que estar metida en eso. Tendré que analizarlo para ver si no hay conflicto de intereses. Es la credencial de elector, datos que debemos resguardar, y sí me parece delicado que esté Talleres Gráficos”, subrayó.

Entrevistada al término de la sesión del Consejo General, Zavala subrayó que TGM participó este año con el INE como proveedor para la impresión de boletas para la elección judicial, en un esquema custodiado incluso por el Ejército, pero el procesamiento de las credenciales es un asunto distinto y delicado. “Lo que más me preocupa es el cuidado del padrón”, expresó.

Sobre el tema, la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, rechazó que haya irregularidades, porque si bien TGM es una empresa del Estado mexicano, “el INE no entrega el padrón”.

Indicó que no es la primera vez que esta empresa descentralizada participa con el árbitro electoral. Argumentó además que la concursante central es Cosmocolor.

“No hay ninguna entrega a nadie. Es como si pensáramos que la empresa que está actualmente es dueña de la base de datos o de la información del registro del padrón o la lista nominal. Eso no existe”.

Señaló que las medidas para la fabricación de la credencial son de carácter técnico-operativo, de seguridad, y no tiene nada que ver con la base de datos.