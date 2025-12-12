Alianza cosmocolor-talleres gráficos
La base de datos y el padrón no están en riesgo, afirma Taddei // Revisaré que no haya conflicto: Claudia Zavala
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 12
Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que estudiará si hay conflicto de intereses en la licitación de la producción de credenciales para votar, otorgada a Cosmocolor en alianza con la empresa pública Talleres Gráficos de México (TGM).
“Eso me parece delicado, muy delicado. Talleres Gráficos es de la Secretaría de Gobernación y no tendría que estar metida en eso. Tendré que analizarlo para ver si no hay conflicto de intereses. Es la credencial de elector, datos que debemos resguardar, y sí me parece delicado que esté Talleres Gráficos”, subrayó.
Entrevistada al término de la sesión del Consejo General, Zavala subrayó que TGM participó este año con el INE como proveedor para la impresión de boletas para la elección judicial, en un esquema custodiado incluso por el Ejército, pero el procesamiento de las credenciales es un asunto distinto y delicado. “Lo que más me preocupa es el cuidado del padrón”, expresó.
Sobre el tema, la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, rechazó que haya irregularidades, porque si bien TGM es una empresa del Estado mexicano, “el INE no entrega el padrón”.
Indicó que no es la primera vez que esta empresa descentralizada participa con el árbitro electoral. Argumentó además que la concursante central es Cosmocolor.
“No hay ninguna entrega a nadie. Es como si pensáramos que la empresa que está actualmente es dueña de la base de datos o de la información del registro del padrón o la lista nominal. Eso no existe”.
Señaló que las medidas para la fabricación de la credencial son de carácter técnico-operativo, de seguridad, y no tiene nada que ver con la base de datos.
“Tenemos 35 años haciendo esto; esta no es una situación distinta, así como se han protegido el padrón y la lista, se seguirá haciendo”, comentó también a la prensa al término de la sesión de la máxima instancia de decisión del INE.
Del mismo tema, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, lamentó que sus pares no tengan competencia en decisiones administrativas o presupuestales, por lo que en la reforma electoral habría que valorar un cambio legal en ese sentido.
“Hoy por hoy, los consejeros electorales, salvo la presidencia y la Junta General Ejecutiva (ambas a cargo de Taddei), no tenemos competencia para ningún tipo de procedimiento administrativo.”
Destacó que desde la comisión a su cargo han solicitado información en cuanto a los tiempos y retrasos de la licitación para la producción de credenciales.
Originalmente –indicó–, el fallo estaba previsto para este 12 de diciembre, y no dos días antes, como ocurrió, mientras el comunicado oficial del INE se elaboró sin consultar a los consejeros.
“No sé con la anuencia de quién (fue emitido el boletín); esperemos que (Cosmocolor-TGM) sea la empresa que cumple los parámetros legales y constitucionales, así como los requisitos específicos estipulados en la convocatoria para dar seguridad y certeza, sobre todo secrecía y salvaguarda de los datos personales” de todos los electores.Los datos contenidos en el padrón no pueden estar en manos de ninguna empresa, advirtió.