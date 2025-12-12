Goergina Saldierna, Andrea Becerril y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 9

Luego de que se informó que la opositora venezolana, María Corina Machado, llegó a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz a bordo de un avión privado Legacy 600, matriculado en México, y cuya base se localiza en el aeropuerto de Querétaro, el Instituto Nacional de Migración sostuvo que “no existe registro de entrada o salida del territorio nacional de la persona María Corina Machado como se ha mencionado en algunos medios de comunicación”.

En la escueta tarjeta informativa, la dependencia no se refirió a la aeronave con matrícula mexicana, la cual, de acuerdo con analistas citados por el Miami Herald, habría abordado en Curazao.

Frente a la creciente tensión que se registra entre Venezuela y Estados Unidos, la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado se pronunció porque todo diferendo entre naciones libres y soberanas se resuelva conforme al derecho internacional.

Destacó lo establecido en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, relativo al arreglo pacífico de las divergencias, cuyo artículo 33 señala: “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.