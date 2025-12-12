Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 9

Ante el incremento de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela –con el asalto a un buque petrolero venezolano por parte de fuerzas militares estadunidenses–, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México siempre pugnará por la solución pacífica de las controversias y la no intervención, que constituyen principios básicos de la política exterior mexicana plasmados en nuestra Constitución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria declaró además que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión y rechaza la injerencia en las decisiones soberanas de cada país.

Subrayó que la postura mexicana es que corresponde a los pueblos decidir sobre el gobierno que elijan en pleno ejercicio de su soberanía.