Política
Ver día anteriorViernes 12 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/“México siempre pugnará por la no intervención”/
S iguiente
 
“México siempre pugnará por la no intervención”

Sheinbaum se expresó así tras el asalto de EU a buque petrolero de Venezuela

 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 9

Ante el incremento de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela –con el asalto a un buque petrolero venezolano por parte de fuerzas militares estadunidenses–, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México siempre pugnará por la solución pacífica de las controversias y la no intervención, que constituyen principios básicos de la política exterior mexicana plasmados en nuestra Constitución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria declaró además que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión y rechaza la injerencia en las decisiones soberanas de cada país.

Subrayó que la postura mexicana es que corresponde a los pueblos decidir sobre el gobierno que elijan en pleno ejercicio de su soberanía.

–¿Su opinión sobre los sucesos en el buque...?

–Nosotros estamos de acuerdo con los tratados internacionales, con el respeto de ellos, con la no intervención, con la solución pacífica de los conflictos, y siempre México debe velar por ello, primero, porque es convicción. Y segundo, porque además está en la Constitución de la República.

“Sin comentarios” sobre ganadora del Nobel de la Paz

Poco antes, a pregunta expresa sobre la entrega del premio Nobel de la Paz a la política venezolana María Corina Machado, la mandataria de nuestro país ratificó su postura y respondió de manera cautelosa: “la última vez dije: ‘sin comentarios’. Y sigo diciendo: sin comentarios”.

S iguiente
Subir al inicio del texto