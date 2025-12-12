Sheinbaum se expresó así tras el asalto de EU a buque petrolero de Venezuela
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 9
Ante el incremento de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela –con el asalto a un buque petrolero venezolano por parte de fuerzas militares estadunidenses–, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México siempre pugnará por la solución pacífica de las controversias y la no intervención, que constituyen principios básicos de la política exterior mexicana plasmados en nuestra Constitución.
Durante su conferencia matutina, la mandataria declaró además que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión y rechaza la injerencia en las decisiones soberanas de cada país.
Subrayó que la postura mexicana es que corresponde a los pueblos decidir sobre el gobierno que elijan en pleno ejercicio de su soberanía.
–¿Su opinión sobre los sucesos en el buque...?
–Nosotros estamos de acuerdo con los tratados internacionales, con el respeto de ellos, con la no intervención, con la solución pacífica de los conflictos, y siempre México debe velar por ello, primero, porque es convicción. Y segundo, porque además está en la Constitución de la República.
“Sin comentarios” sobre ganadora del Nobel de la Paz
Poco antes, a pregunta expresa sobre la entrega del premio Nobel de la Paz a la política venezolana María Corina Machado, la mandataria de nuestro país ratificó su postura y respondió de manera cautelosa: “la última vez dije: ‘sin comentarios’. Y sigo diciendo: sin comentarios”.