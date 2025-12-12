Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 8
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la primera sentencia condenatoria por el caso conocido como la estafa maestra, en la cual se ordena el pago de 62 millones 877 mil 192 pesos por reparación del daño. Esta cantidad fue desviada en 2015 del presupuesto de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por medio de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).
En este caso el Ministerio Público Federal imputó a Ricardo M., que entonces era director general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y al ex rector de la UIEM José Francisco M.
De acuerdo con la FGR, “en sus funciones como servidor público y como autoridad de una universidad en el estado de México, respectivamente, suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la casa de estudios referida subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la entonces Sedesol a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal”.
En junio de 2022 un juez federal con sede en el Reclusorio Sur otorgó libertad condicional a ambos involucrados; sin embargo, la autoridad ministerial “aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas”.
En la sentencia “se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados”; es decir, podrán continuar en libertad. La FGR no explicó la manera en que los sentenciados garantizarán la devolución de los recursos.
La Sedesol signó un contrato por más de 124 millones con la UIEM para que aplicara cuestionarios socioeconómicos en zonas rurales y semiurbanas. La casa de estudios subcontrató ilegalmente a siete empresas para la aplicación de estos cuestionarios y nunca se entregaron los materiales.