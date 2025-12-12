Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 8

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la primera sentencia condenatoria por el caso conocido como la estafa maestra, en la cual se ordena el pago de 62 millones 877 mil 192 pesos por reparación del daño. Esta cantidad fue desviada en 2015 del presupuesto de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por medio de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

En este caso el Ministerio Público Federal imputó a Ricardo M., que entonces era director general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y al ex rector de la UIEM José Francisco M.

De acuerdo con la FGR, “en sus funciones como servidor público y como autoridad de una universidad en el estado de México, respectivamente, suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la casa de estudios referida subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la entonces Sedesol a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal”.