Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 8

Google informó al Senado que eliminó todos los “anuncios infractores” que suplantaban la identidad de la presidenta Claudia Sheinbaum con inteligencia artificial para cometer fraudes.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esta cámara, envió el 8 de diciembre a la compañía un extrañamiento por la difusión de esos promocionales.

Se trataba de mensajes transmitidos en YouTube en los que se pedía realizar inversiones en Petróleos Mexicanos para obtener cuantiosas ganancias.

La directora de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica de la plataforma, Eleonora Rabinovich, dijo que la empresa “toma medidas contra las cuentas que infringen las políticas de Google Ads y los lineamientos de la comunidad de YouTube”.

En este caso, se eliminaron los anuncios y se suspendieron las cuentas publicitarias involucradas, en apego a su política en contra de representaciones engañosas.

La ejecutiva señaló en una carta dirigida al titular de la Jucopo que Google seguirá vigilando y aplicará medidas firmes en caso de detectar contenidos que violen sus políticas.

Con esta acción, afirmó, la plataforma reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley, así como con la protección de la integridad de figuras públicas ante campañas engañosas.

López Hernández agradeció la respuesta de la tecnológica y señaló que estas acciones reflejan la responsabilidad de los medios con arraigo social, como YouTube, en la protección de la ciudadanía frente a contenidos potencialmente dañinos.